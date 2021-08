Dit mag u deze maandagavond niet missen op televisie (30 augustus)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Red Light’

Dramaserie over het prostitutiemilieu waarin Carice Van Houten vol overtuiging een prostituee speelt die in een foute relatie zit met haar licht ontvlambare pooier (een angstaanjagende Geert Van Rampelberg), en Maaike Neuville geeft gestalte aan een politieagente die onderzoek doet naar mensenhandel. Traag, meeslepend, verrassend, kortom: alles wat een bezoek aan de rosse buurt normaal gezien niet is.

Om 21.50 uur op VTM

‘Spoed 24/7'

Het concept van deze fly-on-the-wall docureeks is na zes goed bekeken seizoenen stilaan bekend, maar de nieuwe mensen en verhalen die in het UZ Gent passeren blijven boeien. In de eerste aflevering vanavond onder meer Evarist die werd aangevallen door een stier.

Om 20.35 uur op Eén

‘Pretend Student’

Reportage over enkele jongeren die jarenlang tegen hun omgeving hebben gelogen dat ze nog aan het studeren waren, ook al waren ze al lang gestopt. Na lang aarzelen besloten ze hun bedrog op te biechten.

Om 21.15 uur op NPO3

‘Het Scheldepeloton’

Nieuwe docureeks van Lieven Van Gils gebaseerd op het waargebeurde boek ‘De Val’ over vijf jonge wielrenners die dromen van een toekomst als prof. Die droom komt uit, maar samen met het succes fietst ook de tragiek hun levens binnen.

Om 21.20 uur op Canvas

‘Onverwacht’

Het is niet helemaal onverwacht dat de VRT meer programa’s wilden maken met kijkcijferkanonnen De Planckaerts, maar ‘Onverwacht’ is weldegelijk een verrassende docureeks: Iluna en haar moeder Stephanie Planckaert verkennen thema’s als tienerouderschap, anticonceptie en seksualiteit.

Om 21.40 uur op Eén

'Onverwacht' Beeld VRT

