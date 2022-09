Dit mag u deze zaterdagavond niet missen op televisie: Wim Helsen, uitstekende Vlaamse films en een gloednieuwe serie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Kom hier dat ik u kus’

Deze verfilming van het boek van Griet Op de Beeck is een uitmuntend vertolkte maar topzware film die in feite niets anders doet dan menselijke misère over je uitstorten. 100 minuten lang zit je te kijken naar een dame die met een haast gekmakende lijdzaamheid de ene vernedering na de andere ondergaat.

Om 22.12 op NPO3

‘Interstellar’

Ambitieuze sf-prent van Christopher Nolan, waarin Matthew McConaughey (hij opnieuw!) de ruimte intrekt op zoek naar een bewoonbare planeet. Visueel absoluut verbluffend: Nolan wekt met een minimum aan CGI oprechte verwondering op. De film bevat bovendien de beste score van Hans Zimmer in jaren.

Om 20.25 uur op Play4

‘Niet schieten’

Stijn Coninx’ beste film sinds ‘Daens’ gaat over een jongen, David, die zijn ouders en grote zus verliest tijdens de laatste overval van de Bende van Nijvel. Jan Decleir en Viviane De Muynck spelen zijn grootouders en gaan op zoek naar antwoorden, al is niet alles aan de film even goed: Jonas Van Geel is een verschrikking als de 19-jarige David.

Om 22.05 uur op VTM.

Wim Helsen: er wordt naar u geluisterd Beeld RV

‘Wim Helsen: Er wordt naar u geluisterd’

Wim Helsen geeft gestalte aan een zenuwachtige begrafenisondernemer die moet inspringen voor een collega, met ongewild ongepaste opmerkingen, vrolijke verhaspeling en onverwachte ontroering als gevolg.

Om 21.40 uur op Canvas

‘The Perfumier’

‘Het parfum’ is bijna veertig jaar na publicatie van de roman van Patrick Süskind nog altijd populair, getuige de nieuwe verfilming die nu op Netflix komt, de derde al in vijftien jaar tijd. In 2006 maakte regisseur Tom Tykwer de film ‘The Perfume’, in 2018 verscheen de miniserie ‘Perfume’ en nu is er ‘The Perfumier’, een thriller die losjes op Süskinds roman is gebaseerd. Afgaand op de trailer vrezen we dat het boek én de eerste film wel beter zullen zijn.

Nu op Netflix

