Dit mag u deze zondagavond niet missen op televisie (29 augustus)

‘De kuthoer’

Femke (een uitstekende Katja Herbers), columnist bij een Nederlandse krant, raakt zodanig geobsedeerd door de haatreacties die ze ontvangt op sociale media dat ze doordraait. Wat volgt is een moordlustige wraakcampagne waarbij Femke haar ‘reaguurders’ eigenhandig uit de weg ruimt.

Om 20.20 uur op NPO3

‘Clickbait’

Nick Brewer (Adrian Grenier uit ‘Entourage’) lijkt het perfecte leventje te leiden met zijn liefhebbende vrouw en hun twee zonen. Maar op een dag wordt hij ontvoerd en verdwijnt hij spoorloos, tot er plotseling een video opduikt waarop Nick een bordje vasthoudt met de tekst ‘I abuse women. At 5 million hits, I die’.

Nu op Netflix

‘SuperSwede: Ronnie Peterson’

Portret van de getalenteerde Zweedse formule 1-piloot Ronnie Peterson, die in 1974 zwaar crashte op het circuit van Monza tijdens de Grand Prix van Italië. Hij stierf later in het ziekenhuis.

Om 21.55 uur op Canvas

‘Midnight Run’

Robert De Niro speelt een premiejager die op zoek gaat naar maffiabankier Charles Grodin. Geestige buddy movie van Martin Brest, met een clevere plot en vooral een heerlijke dynamiek tussen de twee hoofdacteurs. Grodin, zijn hele leven lang een onderschat komisch acteur, was nooit beter.

Om 20.30 uur op VTM 4

'Midnight Run' Beeld DOCUMENTATION

‘Brieven aan de rest van Spanje’

Programmamaker Stef Biemans won in 2020 de prijs voor het beste Nederlandse televisieprogramma voor de mooie VPRO-reeks ‘Brieven aan Andalusië’ waarin hij correspondeerde met de bewoners van de Spaanse regio waar hij met zijn gezin was komen wonen. Nu er een nieuwe reeks waarin hij de rest van Spanje ontdekt.

Om 20.20 uur op NPO2

‘2Doc kort: Debriefing Drone Operator’

Het Westen voerde in Afghanistan voor het eerst op grote schaal oorlog met drones: ruim 13.000 drone-aanvallen werden er uitgevoerd. Ook Israël maakt in Gaza steeds meer gebruik van drones. In deze documentaire horen we drone-operators over hun werk waar de oorlogsgruwel eruitziet als een videogame.

Om 21.15 uur op NPO2

