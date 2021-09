Dit mag u vanavond niet missen op televisie (10 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Lucifer’ (laatste seizoen)

De laatste tien afleveringen van de Amerikaanse misdaadserie over de duivel die in Los Angeles de politie helpt bij de strijd tegen de criminaliteit krijgen fans in één keer cadeau van Netflix. Het is dan ook hun verdienste dat dit zesde seizoen er überhaupt is gekomen: Netflix had ‘Lucifer’ eigenlijk al na jaargang vijf stopgezet, maar er kwam zoveel protest tegen die beslissing, dat de streamingdienst alsnog extra afleveringen heeft bijbesteld. Vóór iemand zich illusies maakt: na het zesde seizoen is het onherroepelijk voorbij, dat hebben ook de bedenkers en hoofdrolspelers al laten weten.

Nu op Netflix

‘Grâce à Dieu’

De kardinaal, de pedofiele priester en het pedofilieslachtoffer die hand in hand een Weesgegroetje staan te prevelen: het is één van de sterkste en bevreemdendste beelden uit deze film van François Ozon over l’affaire Preynat. Priester Bernard Preynat lokte in de jaren 80 en 90 tientallen scoutsjongens in de struiken of een tent, om zich aan hen te vergrijpen. Met ‘Grâce à Dieu’ toont Ozon dat hij in staat is om, als het onderwerp erom vraagt, de provocateur in zichzelf weg te cijferen en om een verrassend sobere en uiterst functionele stijl te hanteren.

Om 21.20 uur op Canvas

‘Killers of the Cosmos’

We zijn nog niet verlost van het dodelijkste virus in tijden of Discovery komt al met een reeks over vele ándere dingen de mensheid bedreigen. Aflevering één gaat over meteoren die op aarde kunnen inslaan.

Om 20.30 uur bij Discovery

Beeld rv

‘Zero Dark Thirty’

Als de beruchte martelscènes in de eerste tien minuten van deze uitstekende film íéts laten zien, dan is het de onmenselijkheid van de CIA. Regisseuse Kathryn Bigelow laat glashelder, bikkelhard, en zonder franjes zien hoe het er tijdens de eerste jaren van de jacht op Osama Bin Laden in sommige Amerikaanse detentiecentra werkelijk aan toeging. Het meest verbazingwekkende aan ‘Zero Dark Thirty’ is dat Bigelow, hoewel we allemaal de afloop van de jacht kennen, de ‘vinden ze hem of vinden ze hem niet’-suspense twee uur lang tot nagelbijtende hoogten weet te voeren.

Om 22.05 uur op NPO 3

‘The Cleaner’

In deze gloednieuwe comedyserie (met onder andere Helena Bonham Carter en David Mitchell) volgen we het wel en wee van Wicky, die een wel heel apart beroep heeft. Gewapend met chemicaliën, schuursponzen en poetsvodden maakt hij elke dag plaatsen delict schoon. In zijn job komt hij de vreemdste mensen tegen: van nabestaanden en vrienden van het slachtoffer, de werkgever en de buren, tot soms zelfs de moordenaar. En omdat Wicky nu eenmaal een sociaal type is, durft hij al eens zijn mond voorbij te praten.

Om op BBC 1