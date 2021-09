Dit mag u vanavond niet missen op televisie (11 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘K2 zoekt K3’

K3 gaat vanaf vanavond op zoek naar een opvolger voor Klaasje, die begin dit jaar liet weten de meidengroep te verlaten. Vanavond wagen zestien kandidaten hun kans, onder wie alvast vier jongens.

Om 20.30 op VTM

‘Jerry Maguire’

Feelgoodmovie van Cameron Crowe met Tom Cruise als sportmanager die zijn job verliest en samen met de laatste speler in zijn portfolio (Cuba Gooding Jr.) en een lieve secretaresse (Renée Zellweger) opnieuw begint. Sentimenteel, ja (‘You had me at hello!’), maar ontwapenend en verfrissend oprecht.

Om 21.25 op Eén

‘9/11: One Day in America’’

Wil u op de 20ste verjaardag van de aanslagen van 9/11 een hele avond lang teruggekatapulteerd worden naar die vermaledijde dag in 2001? Dat kan: in het zesdelige ‘One Day in America’ reconstrueert een ploeg van National Geographic Channel ‘in real time’ de gebeurtenissen van 11 september, van de minuten vol verwarring na de inslag van het eerste vliegtuig over de chaos en paniek toen duidelijk werd dat het om een aanslag ging tot de verslagenheid en woede ’s avonds toen het eerste stof ging liggen.

Om 19.00 op National Geographic

‘No Responders Left Behind’

Wie dat allemaal te heftig en te deprimerend vindt, kan terecht op Discovery Channel voor ‘No Responders Left Behind’: daarin zien we hoe John Feal, een reddingswerker die door 9/11 een voet verloor, de Amerikaanse staat aanklaagt om financiële steun te krijgen en zo, met de hulp van komiek Jon Stewart, een hele beweging start van hulpverleners die door de regering in de steek werden gelaten.

Om 19.00 op Discovery

‘Happy End’

De 13-jarige Eve (Fantine Harduin) trekt tijdelijk in bij haar familie aan vaderskant – een steenrijke clan, geleid door haar grootvader Georges (Jean-Louis Trintignant), die tot op het bot is aangevreten door corruptie en onverschilligheid. Kille, fascinerende satire van Michael Haneke, die iets meer focus had kunnen gebruiken.

Om 23.40 op NPO 2

‘Doogie Kamealoha, M.D.’

Vooraleer hij Barney Stinson uit ‘How I Met Your Mother’ werd, was Neil Patrick Harris de ster van ‘Doogie Howser’, een populaire komische reeks over een 16-jarige chirurg. In deze reboot neemt Peyton Elizabeth Lee (‘Andi Mack’) de fakkel over. Als de jonge dokter Lahela Kamealoha combineert zij een uitzonderlijke medische carrière met het alledaagse leven van een puber, inclusief pyjamafeestjes met hartsvriendinnen, dates met dream boys en ruzies met ouders.

Nu op Disney+

‘A bout de souffle’

Begin deze week overleed de Franse cinemalegende Jean-Paul Belmondo. Ter zijner ere en nagedachtenis zendt Canvas ‘A bout de souffle’ uit 1960 nog eens uit. Daarin speelt Belmondo een dief die, nadat hij een auto steelt en impulsief een agent doodt, samen met een Amerikaanse studente op de vlucht slaat richting Italië.

Om 23.05 op Canvas

