Dit mag u vanavond niet missen op televisie (18 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Vive le velo WK’

Karl Vannieuwkerke haalt de ‘Vive le vélo’-tafel vanonder het stof ter ere van het honderdjarige bestaan van het WK wielrennen, dat vanaf morgen in ons land plaatsvindt. Elke dag zal de tafel op een andere plek staan, met telkens andere gasten. Vandaag: José De Cauwer, Johan Museeuw en Joren De Wachter.

Om 21.25 op Eén

‘Vlaanderen Vakantieland’

Op de profrenners is het dus nog wachten tot morgen, maar voor ‘Vlaanderen vakantieland’ gaat Laura Govaerts alvast samen met acteur en komiek Erhan Demirci fietsen langs het WK-parcours in Leuven. Ze stoppen aan het bedevaartsoord OLV van de fietsen in Klein-Sinaai, en ontmoeten tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens en dien vrouw Carine in KOERS, het museum van de wielersport in Roeselare.

Om 18.40 op Eén

Willem Dafoe als Vincent van Gogh in ‘At Eternity's Gate'. Beeld rr

‘At Eternity’s Gate’

Een tijdje geleden al aangekondigd, maar toen verschoven wegens de dood van Jean-Paul Belmondo. Willem Dafoe vat de getroebleerde ziel van Vincent van Gogh, tijdens de laatste jaren van zijn leven. Dafoes vertolking is dan ook de belangrijkste troef van deze oprechte, zij het wat brave biopic.

Om 22.40 op Canvas

‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’

James Gunn herhaalt de succesformule van de eerste film, met wise ass-dialogen, een soundtrack vol pophits uit de jaren 70 en 80 en de inherente schattigheid van baby Groot. Plezierig, maar zonder het verrassingseffect van de eerste film valt wel harder op hoe mager het verhaaltje is.

Om 20.25 op VTM 2

‘The Meg’

Jason Statham gaat in de clinch met een gigantische, al lang uitgestorven gewaande haai. ‘Het is een levend fossiel. Het is…’ Het antwoord komt wanneer de onheilspellende muziek aanzwelt: ‘Megalodon!’ Geestige B-film die evenwel iets meer de bloederige spirit van ‘Piranha 3D’ had kunnen gebruiken.

Om 20.25 op Play4

‘When Nirvana Came to Britain’

Onder meer Nirvana-drummer Dave Grohl en bassist Krist Novoselic halen herinneringen op in deze documentaire over Nirvana’s indrukwekkende opmars in de jaren 90. Of hoe een bende snotapen uit Seattle terechtkwam in legendarische tv-programma’s als ‘The Word’ en ‘Top of the Pops’, en zo de grungecultuur naar de mainstream katapulteerde.

Om 22.30 op BBC 2

