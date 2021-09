Dit mag u vanavond niet missen op televisie (19 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Quantum of Solace

Na de wonderbaarlijke wederopstanding van James Bond in ‘Casino Royale’ voelde deze opvolger aan als een teleurstelling: te veel shaky cam, te weinig verhaal. Maar de tweede film van Daniel Craig als superspion is een interessante en opvallend harde actiefilm, die Bond gedurfd nihilistisch neerzet. Een boeiend curiosum in de reeks.

Om 20.30 op VTM

Telefacts

De herdenkingen voor 9/11 zitten erop, en of die bewuste datum het startschot was voor een wereldwijde golf van terrorisme: in de afgelopen twintig jaar zijn er in de wereld meer dan 13,000 terroristische aanslagen gepleegd (en waarschijnlijk nog meer verijdeld). Daarbij vielen meer dan 316,000 doden en meer dan 434,000 gewonden. Telefacts bundelt aangrijpende getuigenissen van slachtoffers uit verschillende aanslagen. Ook antwerpenaar Aristide Melissas komt aan bod, lees hier alvast zijn uitgebreid verhaal.

Om 22.40 op VTM

Raising a school shooter

De pandemie en de lockdowns hadden vorig jaar toch één positief effect in de Verenigde Staten: er waren veel minder schietpartijen op school – ‘slechts’ tien. Helaas is de relatieve rust weer voorbij, want in 2021 zijn er al veertien school shootings geteld. Wat vaak wordt vergeten is dat elke jongen – het zijn zo goed als altijd jongens – die het vuur opent, ouders heeft die daarna moeten leven met wat hun zoon heeft aangericht. De makers van de documentaire ‘Raising a School Shooter’ gaan op bezoek bij drie ouders en peilen naar hun verdriet en schuldgevoelens. Eén van hen is Sue, de moeder van Dylan Klebold, die in april 1999-samen met zijn vriend Eric Harris de Columbine High School binnenstapte en veertien scholieren en één leraar vermoordde.

Om 21.55 op Canvas

WK Tijdrijden

De Vlaamse wielergekte kan weer losbarsten: twee wereldkampioenschappen op rij. Namiddag wordt de wereldkampioen tijdrijden gekroond, volgende week is het tijd voor de wegrit en weten we wie mag rondrijden in de regenboogtrui. Wout Van Aert liet alvast weten dat hij vooral focust op de wegrit, maar toch fris naar de kust afzakt vandaag. Kan hij of Remco Evenepoel voor een verrassing zorgen en België in extase brengen, of is het toch topfavoriet Filippo Ganna die plaats mag nemen op het hoogste schavot?

Om 14.00 op Eén

Napoleon, Destiny and Death

Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat Napoleon in ballingschap stierf op het eiland Sint-Helena. Naast zure suikerbolletjes heeft ‘s werelds beroemdste opdonder nog heel wat belangrijks op zijn palmares staan. In deze docu belicht Arte zeven belangrijke momenten uit het leven van de Franse keizer.

Om 20.55 op Canvas

