Dit mag u vanavond niet missen op televisie (2 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De tijd van ons leven’

In een vlaag van tijdelijke zinsverbijstering hebben Élodie Ouédraogo en Otto-Jan Ham toegezegd om zich voor het Eén-programma ‘De tijd van ons leven’ in zes maanden tijd te laten klaarstomen voor het WK tijdrijden. Niet als laatste eindigen is de boodschap. Ready, set, verzuring! Lees alvast ons grote dubbelinterview.

Om 21.25 uur op Eén

‘Voetbal: Estland - België’

Waarom zou je Europees kampioen worden als je ook gewoon wereldkampioen kunt zijn? Precies! Ondanks de VTM-omkadering zal het vanavond vast een leuke avond worden, behalve dan voor de Esten. Wist u dat Estland zich nog nooit voor een WK of EK kwalificeerde?

Om 20.25 uur op VTM

‘Sparking Joy with Marie Kondo’

‘The home was just the beginning’, zo luidt de slagzin van ‘Sparking Joy with Marie Kondo’, en dat klinkt alsof het hier gaat om een sequel van één of andere horrorfilm. Wie een hekel heeft aan de immer glimlachende Japanse opruimcoach en haar eenvoudige tips om je kleerkast netjes te houden, blijft wellicht ook beter ver weg van deze nieuwe reeks, waarin Kondo haar filosofie over hoe je alles wat geen joy geeft uit je woning moet bannen, toepast op onder meer de zakenwereld en hele gemeenschappen.

Nu op Netflix

SPARKING JOYWITH MARIE KONDO Beeld Netflix

‘Q-Force’

Is er naast ‘Archer’, dat al elf seizoenen lang James Bond en andere spionnen in hun hemd zet, plaats op Netflix voor nóg een grappige animatiereeks over geheim agenten? De trailer deed niet veel goeds vermoeden, maar aangezien de serie mee werd bedacht door Mike Schur (‘The Office US’, ‘The Good Place’), geven we het toch het voordeel van de twijfel.

Nu op Netflix

‘Amy’

‘Reclaiming Amy’

Drugsverslaafd en getroebleerd, dat is het beeld dat tien jaar na de dood van Amy Winehouse overblijft. Maar wie was ze echt? Op Humo.be bieden we de veelgeroemde documentaire ‘Amy’ aan, net als een documentaire over haar album ‘Back to Black’ en een concertfilm. Ook Canvas komt met een documentaire vanavond, ‘Reclaiming Amy’, waarin onder andere Amy’s moeder Janis, die nooit uitgebreid in de media heeft gesproken, aan het woord komt.

Kijk hier op Humo.be

Om 21.20 uur op Canvas

Meer kijktips? Check humo.be/gids