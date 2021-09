Dit mag u vanavond niet missen op televisie (26 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Skyfall’

Misschien brengt ‘No Time to Die’ (volgende week eindelijk in de zalen!) er verandering in, maar tot op heden blijft ‘Skyfall’ de beste Bondfilm met Daniel Craig. Javier Bardem is uitstekend als seksueel ambivalente schurk (vóél die homo-erotische spanning!) en Roger Deakins’ cinematografie is adembenemend.

Aansluitend kunt u kijken naar de nieuwe Amerikaanse documentaire ‘Being James Bond’, waarin Daniel Craig terugblikt op zijn 15-jarige carrière als 007

‘Skyfall’ om 20.35 uur op VTM

‘Being James Bond’ om 23.20 uur op VTM

‘The Savior for Sale’

In 2017 ging het schilderij Salvator Mundi van Leonardo da Vinci bij veilinghuis Christie’s in New York onder de hamer voor de ronde prijs van 450 miljoen dollar, meteen het hoogste bedrag dat ooit voor een kunstwerk is betaald. Tot op vandaag is niet bekend wie precies de koper was of waar het schilderij zich bevindt. Maar dat is niet het enige mysterie rond het werk, want eigenlijk is het ook niet zeker of Salvator Mundi - een portret van Jezus Christus van ongeveer een halve meter bij een halve meter - wel écht een werk van Da Vinci is.

Om 22 uur op Canvas

‘WK Wielrennen’

Gisteren moesten de vrouwen, vandaag rijden de mannen om het snelst van Antwerpen naar Leuven. Wordt Wout van Aert wereldkampioen?

Om 9.45 uur op Eén

‘Goliath (seizoen 4)’

Voor wie zich afvroeg wat de geweldige Billy Bob Thornton de laatste jaren zoal heeft uitgevreten: onze favoriete magermans schitterde drie seizoenen lang in ‘Goliath’ als Billy McBride, een wegens een alcoholprobleempje aan lager wal gesukkelde maar briljante advocaat die, aangezien hij toch niks te verliezen heeft en in de hoop zijn hoekje in de hemel alsnog te verdienen, in de rechtbank steevast de strijd aanbindt met zich onaantastbaar wanende opponenten. Het vierde seizoen is – snik! – het laatste seizoen van een reeks die, een zeldzaamheid, in de loop der jaren alleen maar beter is geworden.

Nu op Amazon Prime

‘De Columbus’

We hoeven het u eigenlijk niet echt te tippen, want de voorbije weken was de ‘De Columbus’ opnieuw het meest bekeken programma. Wim Lybaert wist dit seizoen niet wie zijn gasten waren in de bus, maar wij kunnen het u al wel vertellen: vanavond stapt zanger-presentator Rick de Leeuw in.

Om 20 uur op Eén

Beeld © VRT

