Dit mag u vanavond niet missen op televisie (27 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Retour kalifaat’

Reportage waarin journalist Sinan Can naar Syrië gaat om er te praten met drie Europese IS’ers die door de Koerden gevangen worden gehouden. Willen ze terugkeren naar Europa? Wat was hun rol binnen IS? En vooral: hebben ze spijt?

Om 20.25 uur op NPO2

‘Anouk Matton privé’

In het gat dat geslagen is met het heengaan van ‘The Sky Is the Limit’ springt heden ‘Anouk Matton privé’, een gloednieuw realitymaaksel dat ons een inkijk gunt in het rijkelijk met luxueuze handtassen gestoffeerde leventje van mevrouw Dimitri Vegas, bij clubgangers ook bekend als dj MATTN. Wij spraken haar al even.

Om 21.40 uur op VTM

Anouk Matton Privé Beeld VTM

‘Midnight Mass’

In de aanloop naar Halloween brengt Netflix deze spannende miniserie van Mike Flanagan, de man achter ‘The Haunting of Hill House’. In ‘Midnight Mass’ krijgt een kleine gemeenschap op een afgelegen eiland een charismatische priester op bezoek. Als de man niet alleen het woord van God verkondigt, maar ook een reeks bizarre, bovennatuurlijke gebeurtenissen in gang zet, lopen de religieuze spanningen snel op.

Nu op Netflix

‘Snackmasters: eerste halve finale’

Loïc Van Impe en Marcelo Ballardin strijden tegenelkaar in de eerste halve finale van dit kookprogramma schuine streep langgerekte reclamespot. Snack van de week: de Lotus frangipane. Welke chef maakt het beste kleffe amandelcakeje met wit kwakje erop?

Om 20.35 uur op VTM

‘Global Citizen Live’

Voor wie deze ‘Live Aid anno 2021' dit weekend had gemist, krijgt vanavond nog een kans op Eén. Tal van artiesten traden op om de wereld een stukje beter te maken, van Coldplay tot Metallica, van Billie Eilish tot BTS, van Ed Sheeran tot Elton John en van The Weeknd tot Greenday.

Om 22.40 uur op Eén

Meer kijktips? Check humo.be/gids