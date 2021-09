Dit mag u vanavond niet missen op televisie (3 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘La casa de papel’

De populairste Spaanstalige tv-serie uit de geschiedenis is aan zijn vijfde en laatste seizoen toe. Aangezien Netflix het seizoen in twee delen heeft gesplitst, moeten we pas op 3 december echt afscheid nemen van El Profesor en zijn kompanen, maar gelukkig weten we nu tenminste hoe de cliffhanger van vorig seizoen eindigt. In de finale van seizoen 4 zag het er voor El Profesor erg penibel uit: hij werd onder schot gehouden door de hoogzwangere politieagente Alicia Sierra. Kan het meesterbrein nog eens een briljant plannetje uit zijn hoed toveren en ontsnappen?

Nu op Netflix

‘Happier than ever: A love letter to Los Angeles’

Billie Eilish kan nu al, enkele maanden voor haar 20ste verjaardag, één van de laatste dromen op haar bucketlist afvinken: een concertfilm. De huistekenaars van Disney kruiden het concert met de nodige animatie en toveren de zangeres om tot een ware Disneyprinses. Het is géén intieme inkijk in haar leven, zoals in ‘The World’s a Little Blurry’ op Apple TV+, wel een troost voor de stakkers die geen ticket voor haar Sportpaleis-concert in juni 2022 konden bemachtigen.

Nu op Disney+

Javier Bardem in 'No Country for Old Men' Beeld rv

‘No country for old men’

Hét meesterwerk van de gebroeders Coen. Hun verfilming van de gelijknamige roman van Cormac McCarthy werd een instant classic. Een dieptragisch verhaal met perfect gecaste personages: Josh Brolin als getroebleerde Vietnamveteraan, Javier Bardem als ultimate badass en Tommy Lee Jones als de verouderde sheriff die kan toekijken maar niet ingrijpen. Meer was er niet nodig voor Onze Man om de film al in januari uit te roepen tot film van het jaar 2008.

Om 22.55 uur op Canvas

Memorial Van Damme

Voor de sportliefhebber die na de Olympische spelen last kreeg van afkickverschijnselen is er vanavond opnieuw atletiek: De Memorial Van Damme. De wedstrijd is een van de laatste van het seizoen en dat zorgt er helaas voor dat enkele smaakmakers van de Olympische Spelen al verstek gaven wegens vermoeidheid. Maar ach, dat kan u waarschijnlijk geen barst schelen, want Nafi Thiam liet wel weten van de partij te zijn. ‘Op volle kracht!’

Om 19.35 uur op Canvas

Belgium’s Got Talent: Bart Peeters, An Lemmens, Ruth Beeckmans & Davy Parmentier. Beeld VTM

Belgium’s Got Talent

De jury wordt voor het zevende seizoen grondig door elkaar geschud: Niels Destadsbader, Dan Karaty en Stan Van Samang hadden genoeg flan-slurpers en dansende honden gezien – wie neemt hen het kwalijk? Het drietal verdwijnt en maakt plaats voor Bart Peeters, Ruth Beeckmans en Davy Parmentier, zoals gewoonlijk blijft Ann Lemmens onbeweeglijk op post. Vanavond: de eerste audities!

Om 20.35 uur op VTM

Meer kijktips? Check humo.be/gids