Dit mag u vanavond niet missen op televisie (5 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Matthijs gaat door’ (nieuw seizoen)

‘Matthijs gaat door’ mocht wat Onze Man betreft wat minder ‘De wereld draait door’ zijn, concludeerde hij na het eerste seizoen van het gloednieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk. Benieuwd of daar gehoor aan is gegeven. De eerste aflevering van het tweede seizoen is vanavond eenmalig op zondag te zien, daarna keert het programma terug naar de zaterdag. Van Nieuwkerk mag onder andere Youp van ’t Hek verwelkomen, die aan zijn laatste ronde langs de theaters begint.

Om 21.35 uur op NPO 1

‘De Columbus’ (nieuw seizoen)

Wat Charlotte Adigéry, Serine Ayari, Rick de Leeuw, Jan Kooijman, Cath Luyten, Helmut Lotti en Wim Willaert gemeen hebben, afgezien van het feit dat ze over een centraal zenuwstelsel beschikken en tijdens hun onzekere tocht door het leven al enige bekendheid bij elkaar geraapt hebben? Dat ze met Wim Lybaert geslapen hebben, en wel in het vierde seizoen van ‘De Columbus’, dat vanavond start.

Om 19.50 uur op Één

'Brommer op zee' Beeld Merlijn Doomernik

‘Brommer op zee’ (nieuw seizoen)

Wie houdt van de letteren, en van gesprekken met de bakkers van die letteren, kon voor de zomer alleen maar blij zijn met ‘Brommer op zee’. Het boekenprogramma van Wilfried de Jong en Ruth Joos is terug voor een tweede seizoen, al is dat voortaan enkel nog te zien op NPO 2. Canvas haakte af na tegenvallende kijkcijfers in Vlaanderen. Laat dat de literaire pret echter niet drukken, want in de eerste aflevering zijn onder andere Herman Koch en Mariken Heitman te gast.

Om 19.25 uur op NPO 2

‘Estonia’

In 1994 zonk de veerboot MS Estonia bij de oversteek van Tallinn naar Stockholm, een catastrofe waarbij 852 mensen stierven. Deze vijfdelige reeks gaat na wat er precies gebeurd is.

Om 22.30 uur bij Discovery

‘België - Tsjechië’

Met een score van 10 op 12 ogen de cijfers voor de kwalificatie van de Rode Duivels voor het WK van 2022 in Qatar alweer mooi. Bij winst vanavond tegen Tsjechië kan het WK ons als groepswinnaar nog nauwelijks ontsnappen.

Om 20.45 uur op VTM