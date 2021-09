Dit mag u vanavond niet missen op televisie (6 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Het scheldepeloton’

In aflevering 2 van de documentairereeks over een clubje Vlaamse wielrenners, die vorige week uitstekend begon, wordt ingezoomd op hoe het uiteindelijk misliep tussen ‘het gouden koppel’ en boezemvrienden Iljo Keisse en Dimitri De Fauw.

Om 21.20 uur op Canvas

‘De Cooke & Verhulst Show’

Dat de talkshow van Gert en James afgelopen seizoen de meest nieuwsmakende talkshow van Vlaanderen was, zegt misschien meer over de staat van de talkshow in Vlaanderen dan over de interviewtechnieken van Gert en James. Vanavond start het nieuwe seizoen, met een prima line-up: darter Dancing Dimi, acteurs Matteo Simoni en Rik Verheye, comedian Amelie Albrecht én zanger van de belachelijkste Nederlandse zomerhit ooit: Mart Hoogkamer. Voor de hardcore-liefhebbers: schakel een uur eerder in en u pakt ook nog ‘De Verhulstjes Saint-Tropez’ mee.

Om 21.35 uur op Play4

‘Lisa’

Ook telenovelle Lisa keert terug voor een tweede seizoen en, zeg, hey, wist u dat we ook een lijst hebben gemaakt van de 25 allerbeste titels op de streamingdiensten van 2021 tot nu toe?

Om 18.15 uur op VTM

'Lisa' Beeld VTM

‘Fever Pitch: The Rise of the Premier League’

Documentaire over het ontstaan van de Premier League en hoe die in de jaren ‘90 uitgroeide tot de meest bekeken en glamoureuze voetbalcompetitie ter wereld. De grote voetbalsterren komen zelf aan het woord, waaronder de onvermijdelijke David Beckham wiens productiehuis ook betrokken was bij deze reeks.

Om 22 uur op BBC 2

‘9/11: Inside the President’s War Room’

Zowel op de reguliere zenders als de streamingdiensten is er uitgebreid aandacht voor de twintigste verjaardag van de aanslagen van 11 september 2001. ‘9/11: Inside the President’s War Room’ is een coproductie van AppleTV+ en de BBC waarin president George Bush en al zijn medewerkers vertellen over hoe zij 11 september beleefd hebben.

Nu op Apple TV+

