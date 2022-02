Dit mag u vanavond niet missen op televisie (7 februari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De verraders’

18 BV’s in een kasteel die de drie verraders in hun midden moeten ontmaskeren in dit programma dat in Nederland al een groot succes was en een beetje het midden houdt tussen ‘De mol’ en het populaire bordspel ‘Weerwolven.’ Onder de bekende koppen ook VTM-journaliste Hannelore Simoens, die hier het concept nog wat beter uitlegt.

Om 20.35 uur op VTM

‘FC United City Pirates’

In ‘FC United’ werd enkele maanden geleden getoond hoe het Belgische voetbal lijdt onder het monster dat racisme heet. Voor de tweede reeks van het programma hebben de makers hun tenten opgeslagen bij een club die het probleem op kleinere schaal probeert aan te pakken. De Antwerpse City Pirates, een voetbalploeg op Linkeroever, is evenveel sociaal project als sportclub en probeert jongeren uit de grauwe buurt in de schaduw van Antwerpen perspectief te geven.

Om 21.20 uur op Canvas

‘F*** You Very Very Much’

Een van de grappigste dramaseries van het voorbije jaar, we zagen de reeks al op Streamz, over drie vriendinnen - hoofdpersonage An (Frances Lefebure), geflankeerd door Flo (Evelien Bosmans) en Violet (Daphne Wellens) - en hun ietwat gebroken levens.

Om 21.30 uur op Play4

F**k you very very much Beeld rv

‘Dat eet dan gelukkig zijn’

Voordat Bockie De Repper bij het brede publiek bekend werd als kandidaat en jurylid van ‘De slimste mens’, maakte hij op YouTube allerlei filmpjes waarin hij dingen at. Ook in dit nieuwe VTM-programma zullen we Bockie vooral kunnen zien eten, aan tafel bij bekende en minder bekende Vlamingen.

Om 21.40 uur op VTM2

‘VPRO Tegenlicht: Metaleven’

Sinds Mark Zuckerberg het begrip heeft gelanceerd, gonst het van de berichten over de metaverse, een soort virtuele realiteit waarin ons leven zich zal afspelen. Hoe snel komt het metaleven eraan en hoe zal dat er dan uitzien?

Om 20.25 uur op NPO2

‘De Kasteelmoord’

‘De Kasteelmoord’ brengt 10 jaar na de moord op Stijn Saelens een journalistieke hervertelling van de moordzaak, die lange tijd het publieke debat beheerste. Eigenlijk zou de reeks al vorige maand starten, maar weduwe Elisabeth Gyselbrecht liet de uitzending tegenhouden. De kortgedingrechter zag echter weinig reden om de reeks niet uit te zenden.

Om 21.45 uur op VTM

Meer kijktips? Check humo.be/gids