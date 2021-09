Dit mag u vanavond niet missen op televisie (7 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘College Tour: Marc Van Ranst’

Wij wisten het al langer, maar nu is het ook officieel: België is te klein geworden voor Marc Van Ranst. De viroloog breekt nu ook internationaal door: eerste tussenstop in zijn verovering van het buitenland is ‘College Tour’, het programma op de Nederlandse televisie waarin studenten vragen mogen stellen aan één centrale gast. Humo blikte met hem vooruit.

Om 20.25 op NPO 2

‘Durf te vragen: porno-acteurs’

Siska Schoeters duikt voor ‘Durf te vragen’ met een ondeugende blos op de wangen in de wereld van lust en begeerte, Humo boekte alvast een webcamsessie met enkele Vlaamse pornosterren en doe-het-zelvers met een neus voor zaakjes.

Om 20.40 op Eén

‘Kinderen van de migratie’

De eerste aflevering van docureeks ‘Kinderen van de migratie’ haalde vorige week bijna het maximum van de punten. In dit tweede deel is te zien hoe ons land totaal onvoorbereid was op de komst van honderdduizenden migranten. Veel gezinnen belanden in ziekmakende krotwoningen, hun kinderen in scholen waar ze geen woord verstaan en waar ze het slachtoffer worden van systemische discriminatie.

Om 21.20 op Canvas

'Afrikaanse bruid' Beeld Internet

‘Afrikaanse bruid’

Nederlandse documentaire over de Belgische ex-para Gilbert, die in Kenia een leven leidt als een koning, met veel eten en drank en nog meer vrouwen – die vinden dat hij hen beter behandelt dan de lokale mannen. Maar onder alle levenslust broeit er een oorlogstrauma.

Om 22.40 op NPO 2

‘Generation 9/11’

De 20ste verjaardag van de aanslagen van 11 september 2001 gaat niet onopgemerkt voorbij op Canvas. ‘Generation 9/11’ is een eerbetoon aan veel van de slachtoffers die zijn gevallen: onder de bijna 3000 mensen die het leven verloren, zaten er ook 100 vaders van baby’s die nog geboren moesten worden. De Amerikaanse zender PBS ging die kinderen en hun familie opzoeken.

Om 22.55 op Canvas

‘The Best Of: Natalia’

Wij waren best aangenaam verrast over de eerste aflevering van ‘The Best Of’, waarin vorige week De Kreuners centraal stonden. In deze tweede aflevering coveren collega-artiesten de vijf grootste hits van Kempische nachtegaal Natalia.

Om 20.35 op VTM

Meer kijktips? Check humo.be/gids