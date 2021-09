Dit mag u vanavond niet missen op televisie (9 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Alloo live’

Vertel het door: als de bel één dezer donderdagavonden onverwachts rinkelt, bestaat de kans dat Luk Alloo met een cameraploeg voor de deur staat. In ‘Alloo live’ gaat de tv-maker op zoek naar spontane gesprekken, helemaal live: een experiment voor VTM, een droom voor Alloo. ‘In het programma volg je me een uur lang, terwijl ik op voordeuren klop en cafés bezoek. What you see is what you get’, verzekerde hij ons.

Om 21.45 uur op VTM

‘9/11: Life Under Attack’

De twintigste verjaardag van de aanslagen van 11 september 2001 gaat niet onopgemerkt voorbij op Canvas. Naast de aandacht die de actuaprogramma’s aan de herdenking zullen besteden, programmeert de zender ook verschillende documentaires. Het Britse ‘Life Under Attack’ blijft het dichtst bij de aanslagen zelf en toont de ontzetting, paniek en angst op die dag in New York aan de hand van beelden die inwoners en bezoekers van de stad hebben gemaakt.

Om 21.20 uur op Canvas

‘Crank’

Jason Statham speelt een huurmoordenaar die wordt vergiftigd en zal sterven zodra zijn hartslag onder een bepaald niveau zakt. Een geflipte premisse voor een geflipte actiefilm, die, zoals het verhaal al belooft, je geen seconde op adem laat komen. Bevat de grappigste seksscène in jaren.

Om 20.35 uur op VTM 3

Beeld NPO

‘Keuringsdienst van waarde’

Ons favoriete consumentenprogramma keert terug voor een intussen al 20ste seizoen. Aflevering één beantwoordt de vraag: waarom is boter vandaag zoveel harder dan de smeerbare roomboter van vroeger?

Om 20.25 uur op NPO 3

‘De rechtbank’

Wat als je terugkeert uit het buitenland en er woont plots iemand anders in je gehuurde appartement? Wat als je samen met 17 vrienden betrapt wordt op een huisfeest tijdens de lockdown? Ook in het elfde seizoen van ‘De rechtbank’ nemen de rechters je mee achter de schermen en tonen ze hoe moeilijk het soms is om knopen door de hakken, het recht te laten geschieden en eerlijke vonnissen te vellen. Lees hier ook het interview met een van de opvallendste gezichten van dit seizoen, afgevaardigd vrederechter Jo Vanbelle.

Om 20.35 uur op Play4