Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 1 februari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Sergio over de grens’

Vanavond maken Sergio Herman en Ella Leyers kennis met de culinaire tradities van Zweeds Lapland. En daarbij kan de beruchte Zweedse delicatesse, surströmming, natuurlijk niet ontbreken. Terwijl Sergio al bijna over z’n nek gaat bij het openen van het blikje haring, snapt Ella het probleem niet: ‘Je bent een softie, Herman!’

Om 20.35 op VTM

‘De Toots Sessies’

Admiral Freebee stelt zijn nieuwe band voor en speelt nummers uit zijn jongste plaat ‘The Gardener’. Gevraagd of hij zelf groene vingers heeft, antwoordde Tom Van Laere laatst in dit blad: ‘Totaal niet. Ik heb ook geen planten thuis. Mijn songs zijn mijn planten.’

Om 19.45 op Canvas

‘Factcheckers’

Britt Van Marsenille wil weten je ook zonder enige ervaring of achtergrond aanvaard kunt worden als medium op een astrologiesite. Undercover probeert ze aangenomen te worden en nadien ook effectief te werken als online helderziende. En dat is voor haar een zware emotionele dobber, zo blijkt: ‘Zelden is een factcheck zo onder mijn huid gekropen.’

Om 20.40 op Eén

‘Mijn beste vriendin Anne Frank’

Deze prestigieuze Nederlandse filmproductie is niet gebaseerd op het beroemde dagboek van het tienermeisje dat stierf tijdens de Holocaust, maar op de herinneringen van Hannah Goslar, één van de boezemvriendinnen van Anne Frank. Toen WO II uitbrak, verloren ze elkaar uit het oog, maar in 1945 zagen ze elkaar terug, toen ze allebei opgesloten zaten in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Nu te zien op Netflix

2Doc Kort: De Kinderen van Møkum, en ik Beeld teledoccampus

De kinderen van Møkum, en ik’

Filmmaakster Dikla Zeidler volgde een tijd lang een groep jonge idealistische vrienden in hun kraakpand in Amsterdam. Wanneer het krakerscollectief halverwege de film uit elkaar valt, blijft Zeidler gedesillusioneerd achter. ‘Zij waren wie ik wilde zijn toen ik jong was.’

Om 23.20 op NPO 2

