Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 11 januari)

‘Therapie’

Het tweede seizoen van ‘Therapie’ werpt opnieuw een discrete blik in de therapieruimte van een aantal therapeuten. Nieuw dit seizoen zijn de getuigenissen van bekende Vlamingen die in therapie gingen. Vanavond vertelt Sven Mary openhartig over de relatie met zijn vader en de therapie die hem geholpen heeft. Lees hier ons interview met de topadvocaat.

Om 21.20 op Canvas

‘De Toots Sessies’

De Koninklijke Vlaamse Schouwburg brengt vanavond een stuk uit hun voorstelling ‘Mawda’. Mieke De Groote en Thierry Hellin vertellen samen het verhaal van de familie van Mawda, afwisselend in het Nederlands (Mieke) en in het Frans (Thierry). Lees hier hoe KVS-directeur Michael De Cock de sluiting en heropening van de cultuursector beleefde.

Om 19.45 op Canvas

‘Winteruur: jubileumaflevering’

Naar aanleiding van de 500ste aflevering van ‘Winteruur’ nodigt Wim Helsen vanavond niet één maar dertien gasten uit, onder wie schoon volk als Hugo Matthysen, Jeroom en Guy Mortier. Samen lezen ze een kort fragment voor uit een gedicht van Jacques Perk.

Om 22.45 op Canvas

‘Israel/Iran/USA: The Long War’

Voor wie zich wil verdiepen in de gespannen relatie tussen de Verenigde Staten en Iran, raden we dit tweeluik over het kruitvat in het Midden-Oosten aan. De eerste aflevering gaat op zoek naar de wortels van het conflict tussen Israël en Iran, ten tijde van de sjah nog gewoon twee bevriende landen.

Om 22.55 op Canvas

‘Sergio over de grens’

Nadat hij vorige week Kroatië onveilig maakte, reist Sergio Herman vanavond met presentator en acteur Kürt Rogiers naar Marokko. Het Noord-Afrikaanse land is bekend om zijn wereldvermaarde keuken, maar ook om zijn idyllische off-roadlandschappen: ‘We zijn precies op de maan’, concluderen de heren.

Om 20.35 op VTM

Tchéky Karyo in 'Baptiste' Beeld BBC / Two Brothers Productions

‘Baptiste’

Eén pakt vanavond uit met het tweede seizoen van ‘Baptiste’, de spin-offreeks van het Belgisch-Britse ‘The Missing’. De koppige detective Julien Baptiste (Tchéky Karyo) gaat dit keer in Hongarije op zoek naar de vermiste familie van de Britse ambassadrice Emma Chambers (Fiona Shaw).

Om 21.25 op Eén

