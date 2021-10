Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 12 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Het leven in kleur’

Vijf afleveringen lang praat Karine Claassen met tientallen andere mensen van kleur over racisme in Vlaanderen in al zijn facetten. Welke impact heeft het op hun leven? Is racisme iets van alle mensen en alle tijden? En hoe raken we er ooit van af? Centraal in de eerste aflevering staat de vraag: ‘Hoe kun je je kind beschermen tegen racisme?’

Om 21.20 op Canvas

‘Durf te vragen’

In de voorlaatste aflevering van ‘Durf te vragen’ laat Siska Schoeters zeven eeuwelingen aan het woord. Vier vrouwen en drie mannen nemen plaats voor de camera en antwoorden onbeschroomd op vragen als ‘Mogen ze u komen halen?’, ‘Kom je rond met je pensioen?’ en ‘Kan je nog verliefd worden op jouw leeftijd?’.

Om 20.35 op Eén

‘The Best of’

Vanavond is het de beurt aan Raymond van het Groenewoud om rustig achterover te leunen en zich de vertimmerde versies van vijf van zijn bekendste songs te laten welgevallen. De covers komen dit keer van Tourist LeMC (‘Twee meisjes’), Admiral Freebee (‘Meisjes’), Lady Linn (‘Gelukkig zijn’), Sandra Kim & Slongs (‘Je veux de l’amour’) en De Dolfijntjes (Wim Opbrouck & Wim Willaert) (‘Vlaanderen boven’).

Om 20.35 op VTM

‘Expeditie Gooris’

Sam Gooris, echtgenote Kelly, dochter Shania en zoon Kenji gaan in deze nieuwe realityreeks op roadtrip en reizen naar bestemmingen die voor hen een speciale betekenis hebben. De reis start in München waar Kelly’s vader Jean-Marie Pfaff in de jaren 80 furore maakte als keeper van Bayern München.

Om 21.45 op VTM 2

Mark Uytterhoeven in ‘Opa’ Beeld VRT

‘Opa’

Omdat hij tijdens de lockdown zijn kleinkinderen niet meer in levenden lijve mocht ambeteren, maakte Mark Uytterhoeven elke dag een filmpje waarin hij met behulp van trollen, paardjes, barbies en een resem andere rekwisieten zijn absurde fantasiewereld op zijn oogappels losliet. Dat trucje mag de voormalige ‘Alles kan beter’-presentator nu overdoen op Ketnet.

Om 19.55 op Ketnet

