Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 14 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Het huis’

Sportjournalist Aster Nzeyimana (28) mag bij aankomst in het huis meteen doen wat hij het beste kan. In de wei geeft hij commentaar bij de openingswedstrijd Argentinië-België op het WK 1982 in Spanje. ’s Avonds kijkt hij samen met ‘verrassingsgaste’ Lize Feryn, al jaren Asters partner, naar de kwartfinale van het voorbije EK waarin België het opneemt tegen Italië.

Om 20.40 op Eén

‘Grond’

Na acht zinderende en meeslepende afleveringen valt vanavond het doek over de Molenbeekse familiesaga ‘Grond’ van Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans. Wat heeft de finale nog in petto voor hoofdpersonage Smile (Yassine Ouaich) en zijn uitvaartbedrijfje Assurances Omar?

Om 20.35 op Play4

‘2012’

Spectaculaire, onnozele maar stiekem best genietbare rampenfilm die inspeelt op de destijds populaire kwakkel dat de wereld zou vergaan aan het einde van de Mayakalender. De aarde splijt open, tsunami’s overspoelen wat overblijft, maar John Cusack verzoent zich gaandeweg met zijn ex, dus alles is oké.

Om 20.35 op VTM 3

Fenne Kuppens van Whispering Sons in 'De Toots Sessies' Beeld VRT

‘De Toots Sessies’

Whispering Sons is dé Belgische postpunkband van het moment. Ze stellen in de legendarische Studio Toots hun jongste plaat ‘Several Others’ voor – bekroond met een plekje in ‘Humo’s 21 beste platen van 2021’.

Om 19.40 op Canvas

Meer kijktips? Check humo.be/gids