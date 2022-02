Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 15 februari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Stukken van mensen’

Opvallend moment in de tweede aflevering van ‘Stukken van mensen’ vanavond: N-VA-voorzitter Bart De Wever krijgt het even te kwaad wanneer hij aan de geïnteresseerde kunstdealers uitlegt waarom de munt die hij heeft meegebracht zo veel voor hem betekent. Het gaat namelijk om een zeldzame gouden Romeinse munt uit de verzameling van De Wevers jong overleden vader.

Om 21.30 op Play4

De vuilste jobs van Vlaanderen

Geen beelden van kniehoog in de drek baggerende schoonmakers vanavond, wel een portret van een zekere Philip, een bediende die elk vrij weekend naar het Waalse Trooz trekt om er de ondergelopen huizen proper te maken. Verdwenen meubels, penetrante geuren, geen elektriciteit en ingestorte woningen zijn er nog altijd de harde realiteit. Ondertussen kunt u op VTM GO kijken hoe Bart De Wever, daar is hij alweer, in ‘De vuilste jobs VIPS’ op pad gaat met Antwerpse vuilnismannen.

‘De vuilste jobs van Vlaanderen’, om 21.45 op VTM 2

‘De vuilste jobs VIPS’ met Bart De Wever om 22.45 op VTM GO

‘Therapie’

Via cognitieve gedragstherapie raakte Lieven Scheire destijds verlost van zijn ‘fobische klachten’. Die uitten zich voornamelijk als hardnekkige paniekaanvallen in de trein, een lange tunnel of in een vliegtuig. In de zesde aflevering van het uitstekende ‘Therapie’ doet Vlaanderens bekendste nerd zijn verhaal.

Om 21.20 op Canvas

‘Sergio over de grens’

De Nederlandse actrice Anna Drijver is bij ons vooral bekend van haar rol in ‘Undercover’. Ze is gepassioneerd door gezond leven, eet vegetarisch en wil bovenal proeven, ontdekken en genieten. Samen met Sergio Herman gaat ze vanavond eilandhoppen in Griekenland. Op het eiland Ikaria, waar mensen vaak ouder worden dan 100 jaar, leren ze enkele beproefde superfoods kennen.

Om 20.35 op VTM

William Barr en Donald Trump in 'An American Affair: Trump and the FBI' Beeld VRT

‘An American Affair: Trump and the FBI’

Donald Trump en de FBI leven al lang op gespannen voet, zeker nadat hij een paar maanden ver in zijn presidentschap FBI-baas James Comey aan de deur zette. De Franse journalist David Carr-Brown draaide ruim tien jaar geleden al een reeks over de geschiedenis van de FBI en de afgelopen jaren zocht hij zijn contacten van toen weer op voor deze nieuwe documentaire die de ongemakkelijke en moeilijke verstandhouding tussen de ex-president en de politiedienst uit de doeken doet.

Om 22.50 op Canvas

