Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 15 maart)

‘Blind gekocht: jaren later’

In afwachting van het nieuwe seizoen van ‘Blind gekocht’ klopt Jani Kazaltzis drie afleveringen lang aan bij de deelnemers van het eerste seizoen om te vragen hoe het met hen gaat en of ze nog altijd blij zijn met de woning die experten Bart en Bea destijds voor hen gefixt hebben. Dat laatste lijkt ons nogal wiedes. Interessanter ware geweest: welke kandidaten hebben hun huis inmiddels met een flinke winst doorverkocht?

Om 21.50 op Play5

‘Sociaal tribunaal’

Volgens sommigen is cancelcultuur een doeltreffende manier om voor meer emancipatie te zorgen, anderen vinden dan weer dat het fenomeen te ver is doorgeslagen en een averechts effect heeft. Hoe het ook zij, als digitale rechtszaal is de cancelcultuur niet meer weg te denken uit onze samenleving. Deze docu toont onder meer aan hoe een Twitterstorm leidde tot het ontslag van New York Review of Books-hoofdredacteur Ian Buruma.

Om 21.00 op NPO 3

‘Momentum’

Sinds mensenheugenis wordt de politiek gedomineerd door mannen van middelbare tot pensioengerechtigde leeftijd. Hoog tijd voor verandering, vonden de makers van ‘Momentum’, waarin drie kleurrijke jonge Nederlandse vrouwen (Mikal, Carline en Michantely) gevolgd worden tijdens hun campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Om 23.15 op NPO 3

Walker Scobell en Ryan Reynolds in 'The Adam Project' Beeld DOANE GREGORY/NETFLIX

‘The Adam Project’

‘Eindelijk nog eens een verhaal voor kinderen én volwassenen, in de traditie van ‘The Goonies’, ‘E.T.’ en ‘Back to the Future’,’ bejubelde Ryan Reynolds deze nieuwe Netflixfilm. Hij speelt een tijdreiziger die de hulp van zijn jongere zelf inschakelt om de wereld te redden, gewapend met ruimteschepen en lichtsabels. Marvelfans herkennen naast Deadpool (Reynolds) ook de Hulk (Mark Ruffalo), Elektra uit ‘Daredevil’ (Jennifer Garner) en Gamora uit ‘Guardians of the Galaxy’ (Zoe Saldana) in de cast.

Nu te zien op Netflix

