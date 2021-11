Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 16 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Het huis’

Vanavond geeft Kevin Janssens zich bloot in ‘Het huis’. De acteur maakte internationaal furore met zijn rol in ‘De Patrick’, door The Guardian de hemel ingeprezen als een ‘wry, existential, nudist comedy’. Janssens heeft het bij Eric Goens onder meer over zijn moeilijke relatie met zijn biologische vader, zijn band met wijlen Marc Van Eeghem en zijn liefdesperikelen.

Om 20.35 op Eén

‘The History of the Red Army’

Het Rode Leger, dat in 1918 werd opgericht door Leon Trotski, stapte al vlug af van de idealen van gelijkheid en democratie om de burgerlijke opstanden de kop in te drukken. Stalin vreesde de macht van het leger en begon met een zuivering van de officieren. Dit was het begin van ‘de Grote Terreur’ van de jaren 1937 en 1938.

Om 21.20 op Canvas

‘White Cube’

Kunstenaar en filmaker Renzo Martens – bekend van ‘Episode 3: Enjoy Poverty’, over de keerzijden van armoedebestrijding in Afrika – woont en werkt in Amsterdam en Kinshasa. In deze documentaire volgt hij een groep Congolese plantagearbeiders met wie hij een kunstproject opzet om zo de discussie over koloniale geroofde kunst, eigenaarschap en winstdeling op scherp te zetten.

Om 22.40 op NPO 2

‘De slimste mens ter wereld’

Vanavond doet actrice Daphne Wellens haar intrede in ‘De slimste mens’. Ze is momenteel te zien als de scheefpoepende Violet in de voor een Ha! van Humo genomineerde komische Streamz-serie ‘F*** you very, very much’. Daphne moet de eer van de Vlamingen hooghouden tegen het Nederlandse geweld Arjen Lubach en Merol.

Om 21.35 op Play4

Natalie Dormer en Jennifer Lawrence in 'The Hunger Games: Mockingjay - Part 2' Beeld TMDb

‘The Hunger Games: Mockingjay - Part 2’

In dit vierde en laatste deel van één van de beste franchises van de voorbije jaren probeert Katniss Everdeen (Jennifer Lawson) met de hulp van haar vrienden definitief een einde te maken aan het schrikbewind van president Snow (Donald Sutherland). De scènes waarin de vrienden-rebellen ondergronds gaan, doen qua claustrofobische suspense en kletterende actie heel hard denken aan ‘Alien’ (Captain Dallas die zich door de ventilatieschachten van de Nostromo wurmt) en ‘Aliens’ (Ripley en de mariniers voor de aliens op de loop in de verlaten kolonie – ‘Go, go,go, go!’).

Om 20.35 op VTM 3

