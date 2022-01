Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 18 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘First Blood’

Vóór hij de opgepompte oorlogsmachine werd die we allemaal kennen, was John Rambo (Sylvester Stallone) een aan survivor’s guilt lijdende Vietnamveteraan, een man met wie we méé konden voelen. In dit onovertroffen, onvergetelijke en hoogstaande eerste deel van de Rambo-franchise krijgt hij het aan de stok met de sheriff van een klein stadje waar hij op doorreis is.

Om 20.35 op VTM 4

‘Factcheckers’

Is er kinderarbeid gemoeid met de productie van chocolade die wij hier in België kopen en eten? Om dat te onderzoeken schakelt Thomas Vanderveken een informant in die voor hem naar enkele Ghanese cacaoplantages trekt met een verborgen camera. Kunnen we na Thomas’ onderzoek nog trots zijn op onze Belgische chocolade?

Om 20.40 op Eén

‘Why Ships Crash’

Op 23 maart 2021 boorde de Ever Given, één van de grootste containerschepen ter wereld, zich in de oever van het Suezkanaal. Hoe kon het gebeuren dat dit geavanceerde schip averij kon oplopen in één van de drukste en meest gecontroleerde waterwegen in de wereld? Deze docu onderzoekt wie of wat er voor het ongeluk verantwoordelijkheid draagt, en hoe een team van ingenieurs in slechts zes dagen tijd het schip weer loskreeg.

Om 22.00 op BBC 2

‘De Toots Sessies’

De Limburgse mijnwerkerszoon met Marokkaanse roots Mohamed Eddahbi Agounad, aka ‘Biggie van de wijk’ of gewoonweg DIKKE, gooide vorig jaar hoge ogen door met zijn debuutplaat ‘130 Kilo’ – tien losse en ongedwongen, maar ook rauw op straat gesprokkelde kortverhalen – op één binnen te komen in de Ultratop. In november bevestigde de rapper zijn talent met opvolger ‘Nooduitgang’.

Om 19.45 op Canvas

Tarikh Janssen in 'Drijfvermogen' Beeld NTR

‘Drijfvermogen’

Teleurgesteld door het feit dat hij telkens voor dezelfde rollen gecast wordt, besluit de Nederlandse acteur Tarikh Janssen de filmwereld vaarwel te zeggen en terug te keren naar het topzwemmen, waar kleur geen rol speelt. Dat is althans de voor­op­ge­zet­te stel­ling in deze moeilijk in een hokje onder te brengen, lichtjes satirische documentaire over de absurditeit van het hedendaagse racismedebat.

Om 23.15 op NPO 2

‘The Puppet Master’

Ongeveer 1 miljoen pond, zoveel kon de Britse oplichter Robert Hendy-Freegard van zijn slachtoffers lospeuteren. Hij werkte als barman en autoverkoper, maar vertelde vrouwen die langskwamen dat hij een undercoveragent van de geheime dienst MI5 was. In de driedelige true crime-reeks ‘The Puppet Master’ – van de makers van ‘The Imposter’ – getuigen slachtoffers en hun naasten over hoe Hendy-Freegard hun leven gijzelde, en vertellen rechercheurs hoe ze de man na ruim tien jaar konden stoppen.

Nu te zien op Netflix

Meer kijktips? Check humo.be/gids