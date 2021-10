Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 19 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Best of’

In de slotaflevering van ‘The Best of’ brengen Ibe, Sam Gooris, Joost Zweegers, Frank Vander linden en Black Box Revelation een ultiem eerbetoon aan Gorki en aan de zeven jaar geleden overleden frontman Luc De Vos. Ze doen dat voor het oog van de voormalige Gorki-bandleden en van vriend Herman Brusselmans.

Om 20.35 op VTM

UEFA Champions League: Club Brugge – Manchester City

Na een onverhoopt gelijkspel tegen Paris Saint-Germain en een verdiende uitzege tegen Red Bull Leipzig krijgt Club Brugge vanavond een nieuwe kans om te stunten in de Champions League. De tegenstander is dit keer het Manchester City van Kevin De Bruyne. Die onderschat de Bruggelingen niet: ‘We weten dat Brugge sterk is, je komt niet zomaar in de Champions League terecht.’

Om 18.20 op VTM 2

‘Miguel’

Naar aanleiding van de Dag tegen Kanker op donderdag 21 oktober zendt Eén deze week vier ‘Kom op tegen Kanker’-specials uit. De eerste is ‘Miguel’, een portret van Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme, die in 2016 te horen kreeg dat hij leukemie heeft. Eric Goens volgt zijn traject van nabij.

Om 20.35 op Eén

‘Het leven in kleur’

In de tweede aflevering van Karine Claassens hoogst aanbevelenswaardige docureeks komt het thema racisme in al zijn onverbloemde gruwel aan bod. Karine wordt geconfronteerd met heftige verhalen over verbaal en fysiek racistisch geweld. Met getuigenissen van onder meer mensenrechtenexperte Naima Charkaoui en expert internationaal humanitair recht Yassine Boubout.

Om 21.20 op Canvas

‘My Name’

Nu ‘Squid Game’ een wereldwijd fenomeen is, krijgen nieuwe reeksen uit Zuid-Korea die op Netflix verschijnen iets meer aandacht dan anders. De eerste Koreaanse titel die in de bloederige voetsporen van ‘Squid Game’ mag treden, is ‘My Name’. Om erachter te komen wie haar vader heeft vermoord en wraak te nemen op de dader, wordt Ji-Woo lid van de Koreaanse maffia en gaat ze daarna undercover bij de politie.

Nu te zien op Netflix

Sarah Paulson en Beanie Feldstein in 'Impeachment: American Crime Story' Beeld BBC/Tina Thorpe/FX

‘Impeachment: American Crime Story’

Na ‘The People v. O. J. Simpson’ en ‘The Assassination of Gianni Versace’ ontrafelt ‘American Crime Story’-showrunner Ryan Murphy in seizoen 3 de onverkwikkelijke Lewinsky-affaire. Zoals altijd kan Murphy rekenen op een sterrencast, met naast zijn favoriete actrice Sarah Paulson (die onder een dikke laag make-up gestalte geeft aan Linda Tripp) onder meer ook Edie ‘The Sopranos’ Falco als Hillary Clinton en Clive Owen als Bill Clinton.

Om 22.15 op BBC 2

