Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 2 november)

‘Het huis’

‘Het huis’ is terug. De eerste gast van het nieuwe seizoen is Eddy Planckaert. Eric Goens pikt Eddy met zijn oldtimerbusje op in Lesterny, een rustig dorpje in de provincie Luxemburg waar de Planckaerts wonen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer Eddy’s niet geheel feilloze neus voor zaken, zijn innige band met echtgenote Christa, en... geaborteerde schapen.

Om 20.40 op Eén

‘De voorleesclub’

In dit nieuwe kinderboekenmagazine – november is dé Boekenmaand bij de VRT – leest een bekende mama, opa, nonkel of suikertante elke dag een prentenboek voor. Martine Tanghe bijt de spits af. Zij leest voor uit ‘Kikker is Kikker’, een hartverwarmend prentenboek over een kikker die leert dat hij niet hoeft te kunnen vliegen, lezen of taarten bakken als zijn vriendjes: ze houden van hem zoals hij is.

Om 12.00 op Eén

‘Up to G-cup’

In deze bekroonde documentaire volgt regisseusse Jacqueline van Vugt de Koerdisch-Nederlandse Shapol Majid. Zij opende in 2014 de eerste lingeriezaak van Noord-Irak. Verschillende generaties vrouwen vertellen daar hun kwetsbare verhaal over liefde, seksualiteit, cultuur, geloof, oorlog en vrijheid.

Om 22.50 op NPO 2

‘De slimste mens ter wereld’

Nathan Vandergunst is één van de bekendste youtubers van België. Onder zijn bijnaam Acid vlogt hij, in een vreemdsoortig dialect, over gamen en skaten. Zijn beef met Celine & Michiel, kortweg CEMI, haalde vorig jaar uitgebreid het nieuws. Vanavond neemt hij het in ‘De slimste mens’ op tegen Gloria Monserez en Steven Van Gucht.

Om 21.35 op Play4

Josh Hutcherson, Elizabeth Banks en Jennifer Lawrence in 'The Hunger Games: Catching Fire' Beeld TMDb

‘The Hunger Games: Catching Fire’

Een half jaar na haar overwinning houdt President Snow (Donald Sutherland) Katniss (Jennifer Lawrence) nauwlettend in het oog. Ze moet bewijzen dat de dubbele overwinning met Peeta een gevolg was van hun ondoorgrondelijke liefde voor elkaar en dat het geen opgezet spel was. Net als de eerste ‘Hunger Games’-film is ‘Catching Fire’ een intelligente, meerlagige Hollywoodblockbuster die van begin tot eind zwelgt in een ultrabeklemmende atmosfeer, met een sombere heldin die probeert te overleven in een fascistische dictatuur.

Om 20.35 op VTM 3

