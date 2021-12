Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 21 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dance Dreams’

In deze nieuwe Vlaamse realityreeks gaan zeven jonge gedreven danstalenten en hun ouders elke dag tot het uiterste om de top van de Belgische en internationale danswereld te bereiken. In één van de afleveringen duikt een bekend gezicht uit de jaren 90 op: Gina Brondeel van popgroep X-Session, die haar dochter Lee begeleidt.

Om 20.35 op Play5

‘Boer Ayoub’

‘Boer Ayoub’ vertelt in zes afleveringen het verhaal van de 23-jarige Ayoub Louirhani uit Amsterdam-Oost, de enige Marokkaanse melkveehouder in Nederland. Hoe combineert hij zijn uit de hand gelopen hobby’s als boksen en muziek maken met een wekker die elke ochtend om 5 uur afgaat?

Om 20.25 op NPO 3

‘De sterkste handen: finale’

Vorige week was te zien hoe De Brekers de overwinning van de ploegencompetitie binnenhaalden. Vanavond gaan Nancy, Magnus, Bjorn en Daisy de laatste rechte lijn in richting de finale. En daarin is er maar plek voor drie kandidaten. Wie mag zich de winnaar van ‘De sterkste handen’ noemen en gaat naar huis in een gloednieuwe elektrisch aangedreven bestelwagen ter waarde van 66.000 euro?

Om 20.35 op VTM

‘Doctor Zhivago’

In de aanloop naar de Russische Revolutie wordt de kleine Yuri Zhivago wees. Hij wordt opgevangen door vrienden van zijn overleden ouders en verhuist naar Moskou. Daar groeit hij op tot een knappe jongeman, die zijn opleiding tot huisarts voltooit. Zijn grootste passie is echter dichten. Voortreffelijke verfilming van Boris Pasternaks klassieke roman, met een overweldigende vertolking van Omar Sharif en een grootse soundtrack van Maurice Jarre.

Om 14.50 op BBC 2

Ingeborg Sergeant in 'Het huis' Beeld VRT

‘Het huis’

Voor de laatste keer dit seizoen ontvangt Eric Goens een bekende Vlaming in ‘Het huis’. Die eer is weggelegd voor niemand minder dan Ingeborg Sergeant. Het televisie-icoon zet haar showbizzknop uit en toont zich van haar meest ongeziene kant. De opnames dateren van in de zomer, vóór Ingeborgs opvallende uitspraken over haar bezoek in het vaccinatiecentrum.

Om 20.55 op Eén

