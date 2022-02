Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 22 februari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Therapie’

De immer goedlachse Linde Merckpoel getuigt in de aflevering van vanavond hoe therapie haar door een moeilijke periode hielp. ‘Iedereen mag weten dat ik een maandelijkse afspraak met mijn therapeut heb. Ik vind het belangrijk om dat hardop te zeggen en te benadrukken dat daar niks speciaals aan is.’

Om 21.20 op Canvas

‘Paradijs zoekt personeel’

Zes Vlaamse duo’s nemen het in deze nieuwe realityreeks tegen elkaar op om hun grote droom waar te maken: wonen én werken in een hotel in het exotische Zanzibar. Presentatrice Nathalie Meskens: ‘De duo’s doorlopen eerst verschillende stages om alle facetten te leren, van schoonmaken tot excursies organiseren, daarna komen er BV’s als proefgasten.’

Om 20.35 op VTM

‘Factcheckers’

In de laatste ‘Factcheckers’ van dit seizoen checkt Jan Van Looveren in welke mate mensen bevelen opvolgen van iemand met een uniform aan, meer bepaald een fluo hesje. Heb je echt meer gezag met zo’n geel hesje aan? Hij neemt de proef op de som en trekt de straat op om toevallige voorbijgangers de gekste bevelen te geven.

Om 20.40 op Eén

Claire Corkhill in 'Chernobyl: The New Evidence' Beeld VPRO

‘Chernobyl: The New Evidence’

Je zou denken dat ruim 35 jaar na de gebeurtenissen, na ontelbare documentaires en één bejubelde miniserie, zowat alles verteld is over de ramp in Tsjernobyl, maar dat is buiten ‘The New Evidence’ gerekend. Deze tweedelige documentaire keert terug naar die donkere dagen, eind april 1986. Het bewijs uit de titel komt vooral uit de archieven van de KGB, de gevreesde geheime dienst van de Sovjet-Unie: de makers konden honderden vrijgegeven documenten uitpluizen. De KGB, zo blijkt, maakte zich al vanaf de bouw van de kerncentrale zorgen over de veiligheid en probeerde de Sovjetleiders te waarschuwen - tevergeefs.

Om 22.20 op NPO 2

‘Lebanon: Borders of Blood’

Libanon staat op instorten. Uit de geschiedenis van het land blijkt hoe een kleine regionale crisis is uitgemond in een volslagen conflict. In deze documentaire wordt het epicentrum van de geopolitieke crisis in het Midden-Oosten voor het eerst geanalyseerd vanuit alle standpunten van het conflict.

Om 22.55 op Canvas

