Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 22 maart)

‘De kemping’

Het is hommeles op de kemping. Mike voelt zich vaak buitengesloten door pesterijen uit zijn verleden en zondert zich steeds meer af van de groep. Door onderlinge strubbelingen zakt de groepssfeer onder nul, en Tijs Vanneste moet de troepen bij elkaar roepen om de conflicten te ontmijnen.

Om 20.40 op Eén

‘De nationale kaktest’

We brullen allemaal uit ons sterretje, maar zelden leidt dat tot geanimeerde gesprekken aan de koffieautomaat. Toch is het belangrijk om het taboe rond onze ontlasting te doorbreken, want wat er in onze kronkelende darmkanalen ruist, zegt veel over onze gezondheid. In deze ludieke kaktest komt de kijker alles te weten over de beste wc-houding, ‘poepschaamte’ en het belang van achteromkijken (#checkjeshit).

Om 20.35 op NPO 3

‘Medialogica: Russia Today’

Begin deze maand plaatste de Europese Commissie televisiezender RT (vroeger Russia Today) op de sanctielijst. Europa wil voorkomen dat Rusland via het kanaal desinformatie blijft verspreiden over de oorlog in Oekraïne. Maar hoe terecht is het distributieverbod? En hoe gaat de zender eigenlijk te werk?

Om 22.20 op NPO 2

‘Poetin: Het verhaal van een Russische spion’

In de derde en laatste aflevering van dit bijzonder gedetailleerde en bijwijlen ontluisterende portret van de Russische president Vladimir Poetin wordt onder meer stilgestaan bij de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia, en bij Poetins besluit om de Krim te annexeren en een oorlog te beginnen in Oost-Oekraïne.

Om 23.15 op Canvas

Jason Segel, Lily Collins en Jesse Plemons in 'Windfall' Beeld TMDb

‘Windfall’

Een rijkeluiskoppel betreedt een luxueuze vakantiewoning zonder te weten dat er een boef achter de gordijnen schuilt. Maar wanneer de labiele en hoogst incapabele bandiet het echtpaar gijzelt, neemt ‘Windfall’ een bizarre wending. Omdat de crimineel geen flauw idee heeft hoe te onderhandelen, begint de miljonair hem advies te geven – ‘150.000 dollar? Ik zou meer vragen!’ – en barst er een psychologische strijd los tussen een man met alles en een man met niets.

Nu te zien op Netflix

