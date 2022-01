Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 25 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Gilded Age’

In de Gilded Age – ruwweg van 1870 tot en met 1900 – werden ondernemende Amerikanen in een mum van tijd schatrijk, en dit zeer tegen de zin van de aristocratische elite die neerkeek op deze ‘vulgaire’ nou­veaux riches. ‘Downton Abbey’-bedenker Julian Fellowes goochelt opnieuw met knetterende klassenverschillen en volgt in de tiendelige serie ‘The Gilded Age’ een jong meisje dat verhuist van Pennsylvania naar New York, waar ze via haar rijke tantes geïntroduceerd wordt in de upper class.

Nu te zien op Streamz

‘Het geheim van de meester: De Nachtwacht’

Het team van ‘Het geheim van de meester’ waagt zich misschien wel aan zijn meest ambitieuze project tot nu toe: de reconstructie op ware grootte van Rembrandts meesterwerk ‘De Nachtwacht’. Op die manier wil het team te weten komen welke technieken de 17de-eeuwse Nederlandse kunstschilder gebruikte en waar zijn genie in verscholen zat.

Om 20.30 op NPO 2

‘Sergio over de grens’

Het zijn drukke tijden voor de dienst programmering van VTM. Gisteren vloog ‘De Kasteelmoord’ noodgedwongen weer in de koelkast, en ook aan het schema van vanavond moest op het laatste nippertje gesleuteld worden. Geen Italiaanse reis voor Sergio Herman en Marco Borsato in ‘Sergio over de grens’: die aflevering werd om begrijpelijke redenen afgevoerd. In de plaats daarvan trekt Sergio vanavond met Axel Daeseleire naar de Faeröer.

Om 20.35 op VTM

‘Therapie’

In de derde aflevering van ‘Therapie’ komt een cliënt bij de psycholoog omdat hij pedofiele verlangens heeft maar geen feiten wil plegen. Zoals elke week deelt ook een BV openhartig zijn of haar ervaringen met therapie. Deze week is dat acteur Kevin Janssens. Hij vertelt hoe hij in therapie ging om de moeilijke relatie met zijn biologische vader te verwerken.

Om 21.20 op Canvas

‘Osama bin Laden: The Inside Story’

Osama bin Laden groeit op in weelde in Saudi-Arabië. Hij houdt van westerns en voetbal, maar niet van geweld. In 1980 sluit hij zich aan bij de moedjahedien en gebruikt hij zijn connecties om geld in te zamelen voor de strijd tegen de Sovjets. Deze driedelige Britse documentairereeks schetst de opkomst van Bin Laden, van de verlegen, stille zoon van een miljardair tot terroristisch meesterbrein.

Om 23.00 op Canvas

Sean Bean in 'Snowpiercer' Beeld TMDb

‘Snowpiercer: seizoen 3'

Zelf vonden wij Bong Joon-ho’s gelijknamige Engelstalige filmdebuut uit 2013 vele malen beter, maar kijk: intussen dendert de succesvolle Netflix-adaptatie al drie seizoenen onstuitbaar voort. Nog altijd poogt Layton (Daveed Diggs) het commando van de machtsbeluste Mr. Wilford (Sean Bean) over de Snowpiercer te ontfutselen. ‘Zo’n ijstijd zou niets voor mij zijn: ik heb een teer velletje.’

Nu te zien op Netflix

