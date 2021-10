Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 26 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Grond’

In deze gloednieuwe fictiereeks besluiten twee drerries uit Molenbeek een handel in Marokkaanse grond op touw te zetten. De redenering? ‘Als je moslims niet kunt begraven in de heilige grond in Marokko, dan halen we die grond toch gewoon naar hier…’ Lees hier ons interview met de regisseurs van de langverwachte serie: Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans.

Om 20.35 op Play4

‘Durf te vragen’

In de laatste aflevering van het zelden teleurstellende ‘Durf te vragen’ nemen zeven moedige adoptiekinderen plaats voor de camera in de lege studio om te antwoorden op vragen zoals ‘Wie zijn voor jou nu je échte ouders?’, ‘Kun je begrijpen dat een ouder zijn kind in de steek laat?’ en ‘Zou je zelf ooit adopteren?’.

Om 20.35 op Eén

‘Halloween’

U moet het maar durven: na middernacht naar ‘Halloween’ kijken. In 1978 maakte de wereld voor het eerst kennis met Michael Myers, de getroebleerde tiener die nergens gaat zonder zijn masker en slagersmes. John Carpenter maakte indruk met zijn slasher: de twaalfde vervolgfilm, ‘Halloween Kills’, maakt momenteel de cinema’s onveilig.

Om 1.10 op Play6

‘De slimste mens ter wereld’

Politici en ‘De slimste mens’: het blijft een delicaat huwelijk. Ze willen zo graag in de gratie komen van de kijkende kiezer, zeker nadat ene Bart De Wever een hele politieke carrière wist te bouwen op zijn tien deelnames. Kan CD&V-voorzitter Joachim Coens die stunt herhalen? Hij neemt het vanavond op tegen Gloria Monserez en Jean-Marc Mwema.

Om 21.40 op Play4

Natalia en Sergio Quisquater in 'De sterkste handen' Beeld VTM

‘De sterkste handen’

Tien stoere stielmannen en -vrouwen, gaande van een ramenwasser tot een havenarbeidster, nemen het in deze nieuwe wedstrijd tegen elkaar op. Natalia en Sergio dagen hen uit in een reeks proeven vol kracht, uithouding, kennis en mentale druk. In de eerste aflevering verzamelen ze op een verlaten terrein voor allerlei bouwgerelateerde opdrachten zoals het metselen van een muur.

Om 20.35 op VTM

