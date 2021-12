Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 28 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De Tijdloze’

Vrijdag is het weer zover: op oudejaarsdag zendt Studio Brussel vanaf 10u de Lijst der Lijsten uit: ‘De Tijdloze 100'. Om u alvast in de sfeer te brengen, gaat Michèle Cuvelier samen met Bent Van Looy, Lara Chedraoui en Lennert Coorevits drie avonden na elkaar op zoek naar straffe verhalen, onverwachte verbanden en verrassende details die schuilgaan achter tijdloze songs.

Om 21.15 op Canvas

‘Extra Time’

Frank Raes zwaait af, en dit keer voor echt. De 67-jarige presentator is eigenlijk al twee jaar met pensioen, maar mocht van de toenmalige VRT-top als freelancer nog wat bijklussen. Daar komt na vanavond dus een einde aan: Raes presenteert voor de laatste keer ‘Extra Time’. Lees hier ons interview met de afscheidnemende Raes, Michel Wuyts en Hans Vandeweghe.

Om 20.10 op Canvas

‘Het jaaroverzicht: alles komt terug’

De ongeziene bestorming van het Capitool, de eedaflegging van Joe Biden, de watersnood in Wallonië, knaldrang, het Rijk der Vrijheid en het Rijk der Illusies: Wim De Vilder loodst u vanavond door het voorbije jaar en licht hier alvast een tipje van de sluier op.

Om 20.45 op Eén

‘Marathon Man’

Laurence Olivier speelt een ex-nazi die in New York een voorraad diamanten wil veiligstellen, Dustin Hoffman is de onwetende schlemiel die hem in de weg staat. Intrigerende thriller uit de gouden jaren 70, met prima vertolkingen en uiteraard een iconische scène met een tandartsboor.

Om 22.55 op VTM 4

‘VPRO Wintergasten’

Marina Abramović (75) werd geboren in communistisch Joegoslavië als dochter van Servische partizanen. Vanaf midden jaren 70 maakte ze naam met haar schokkende, vaak bloederige performances. Het doorstaan van langdurige pijn was een belangrijk onderdeel van haar werk. Inmiddels is ze een leermeester voor een nieuwe generatie performancekunstenaars met haar Abramović-methode, die ook populaire artiesten als Lady Gaga inspireerde.

Om 22.10 op NPO 2

Daisy Edgar-Jones en Paul Mescal in 'Normal People' Beeld rv

‘Normal People’

Net als de voorbije jaren trakteert Canvas de kijkers tijdens de kerstvakantie op een topserie. Na ‘Big Little Lies’ en ‘My Brilliant Friend’ is dat dit jaar ‘Normal People’, een bitterzoet liefdesverhaal gebaseerd op de gelijknamige bestseller van millennial-boegbeeld Sally Rooney. Lees hier het interview met hoofdrolspelers Daisy Edgar-Jones en Paul Mescal.

Om 22.20 op Canvas

