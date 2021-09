Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 28 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Attack of the Hollywood Clichés!’

Explosies waarbij de held ongeschonden uit de vuurzee verrijst, spannende achtervolgingen op huizenhoge stiletto’s of – onze persoonlijke favoriet – jezelf de vernieling in drinken en de volgende ochtend als een fotomodel ontwaken: nergens anders wordt er zo gretig een loopje met de werkelijkheid genomen als in Hollywood. In deze special blikt Rob Lowe samen met enkele bekende Hollywood-acteurs terug op een aantal even iconische als hilarisch onrealistische filmscènes.

Nu op Netflix

‘Durf te vragen: naturisten’

Volgens peilingen van verschillende naturistenverenigingen neemt de interesse voor deze levensstijl – waarbij men in harmonie met de natuur wil leven door samen naakt te zijn – jaar na jaar toe. Het is een keuze waar veel mensen vragen bij hebben, vragen waarop elf getuigen in deze aflevering dapper een antwoord geven.

Om 20.35 op Eén

‘30 en nooit meer werken’

Op je 30ste met pensioen: wishful thinking of toch een realistische optie? In deze documentaire neemt journaliste Vera Verzijl de FIRE-beweging (Financial Independence, Retire Early) onder de loep, een levensfilosofie die als doel heeft al véél vroeger met pensioen te gaan dan op je 67ste. Hoe dat in z’n werk gaat, lees je hier.

Om 21.20 op NPO 3

‘A Bronx Tale’

Regiedebuut van Robert De Niro, over een jongen die opgroeit met twee vaderfiguren: zijn brave maar arme échte vader (De Niro zelf) en maffioso Sonny (Chaz Palminteri, die ook het scenario leverde). De stijl en het onderwerp zijn voelbaar beïnvloed door De Niro’s leermeester Martin Scorsese.

Om 20.35 op VTM 4

Champions League: RB Leipzig - Club Brugge

Twee weken geleden verraste Club Brugge vriend en vijand door het grote Paris Saint-Germain in het Jan Breydelstadion in bedwang te houden. Vanavond hopen Charles De Ketelaere en co. die positieve lijn door te trekken tegen Red Bull Leipzig, de Duitse vicekampioen die het afgelopen weekend Hertha Berlijn met 6-0 naar huis stuurde.

Om 20.35 op VTM 2

Daan covert 'Sensualité' in 'The Best of Axelle Red' Beeld VTM

‘The Best of’

Weinigen weten dit, maar de roodharige Axelle Red begon haar carrière als blondine. In 1983 lanceerde ze haar eerste single ‘Little Girls’ onder de naam Fabby. Nadien ruilde ze het blond voor rood, het Engels voor het Frans en voegde ze een flinke dosis soul aan haar songs toe. Vanavond wordt de 53-jarige Hasselaar – beroemd van Tokio tot Parijs – door Stef Kamil Carlens, Daan, Isabelle A, Tessa Dixson en Bart Peeters getrakteerd op covers van haar grootste hits.

Om 20.35 op VTM

