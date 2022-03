Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 29 maart)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Johnny Hallyday: Beyond Rock’

‘Er zijn tournees geweest waarin ik er zulke astronomische hoeveelheden speed doorjoeg, dat mijn muzikanten me Speedy Gonzales noemden.’ Vijf jaar na zijn overlijden getuigt Johnny Hallyday, de tot in den treure met Elvis Presley vergeleken Franse superster, in deze vijfdelige Netflix-serie via oude interviews en ander archiefmateriaal over zijn woelige leven.

Nu te zien op Netflix

‘Topdokters’

Professioneel balletdanser Jaat Benoot heeft last van een meniscusletsel en gaat op consultatie bij dokter Steven Claes. Intensivist Jasperina Debois ontfermt zich over een man die al meer dan 80 dagen op Intensieve Zorgen verblijft na complicaties van een eerdere ingreep. En dokter Knol plaatst een zenuwstimulator bij een man die lijdt aan incontinentie.

Om 20.35 op Play4

‘Rise of the Nazis’

Het tweede seizoen van de uitstekende BBC-docureeks ‘Rise of the Nazis’ focust op één van de meest cruciale confrontaties uit de geschiedenis: de clash tussen Hitler en Stalin. Op het hoogtepunt van zijn macht probeert Hitler Stalin te verleiden om samen Groot-Brittannië binnen te vallen, maar eigenlijk broedt hij op een plan om de Sovjet-Unie aan te vallen.

Om 23.00 op Canvas

‘The Auschwitz Report’

De twee Slovaakse Joden Rudolf Vrba en Alfréd Wetzler konden in april 1944, op het hoogtepunt van de Holocaust, ontsnappen uit het concentratiekamp van Auschwitz en uit de handen van de nazi’s blijven. Het historische ‘The Auschwitz Report’, de Slovaakse inzending voor de Oscars van dit jaar, reconstrueert de vlucht van de twee, maar ook hun strijd om de waarheid wereldkundig te maken en ervoor te zorgen dat de vijanden van de nazi’s reageerden.

Nu te zien op Netflix

Camille Laus in 'De Container Cup' Beeld SBS

‘De Container Cup’

Vorige week wonnen de Belgian Tornados goud op de 4x400m estafette op het WK indoor in Belgrado, maar ook hun vrouwelijke collega’s, de Cheetahs, deden het met een zesde plaats in de finale lang niet slecht. Twee van hen nemen het vanavond tegen elkaar op in ‘De Container Cup’: Imke Vervaet en Camille Laus.

Om 20.00 op Play4

