Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 30 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Het huis’

Vanavond maakt Conner Rousseau zijn opwachting in ‘Het huis’. De 28-jarige Vooruit-voorzitter krijgt van Eric Goens meteen een onaangename verrassing: hij moet 24 uur lang afstand doen van z’n beste mateke, zijn gsm. Een volle dag in digitale quarantaine dus, ‘want je bent eraan verslaafd,’ vindt Eric.

Om 20.40 op Eén

‘De Toots Sessies’

Het Gentse Ramkot speelde normaal op 1 en 2 december een thuismatch in een uitverkochte Vooruit, maar daar stak de nieuwe opstoot van het coronavirus een stokje voor. Dan maar afstemmen op Canvas, waar het trio vanavond met special guest K1D enkele songs uit de nieuwe ep ‘What Exactly Are You Looking For’ voorstelt.

Om 19.45 op Canvas

‘La grippe espagnole’

Toen Europa in 1918 nog volop verwikkeld was in de Groote Oorlog, raasde een bijzonder virulente griep – ten onrechte de Spaanse griep genoemd – over de vijf continenten. De plaag woedt maar liefst 18 maanden lang en maakt tussen de 50 en 100 miljoen doden. Welke lessen kunnen we leren van deze veel minder bekende tragedie?

Om 21.20 op Canvas

‘De ideale wereld’

Geen Dena Vahdani in ‘De slimste mens ter wereld’ vanavond. De Brusselse comédienne werd vorige week na drie afleveringen uit de quiz gekegeld. Haar charmeoffensief op de Vlaamse tv is evenwel nog niet voorbij: vanavond mag ze aanschuiven als gast in ‘De ideale wereld’.

Om 22.15 op Canvas

Anthony Fauci in 'Fauci' Beeld TMDb

‘Fauci’

Maar liefst zeven presidentschappen bestrijkt de carrière van de gedecoreerde immunoloog Anthony Fauci. Toch ontsnapt ook hij niet aan de dagelijkse storm van kritiek en verwijten uit de hoek van antivaxers en complotminnende Trump-supporters. Ondanks alles blijft hij ‘every inch a gentleman’, zoals dit onthullende portret laat zien. Lees hier ook het interview met ‘de Amerikaanse Marc Van Ranst’.

Nu te zien op Disney+

