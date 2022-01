Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 4 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Sergio over de grens’

Twee jaar na ‘Sergio & Axel: Van de kaart’ vertrekt chef-kok Sergio Herman opnieuw op een culinaire ontdekkingstocht. Dit keer reist hij naar de lekkerste uithoeken van Europa en laat hij zich vergezellen door telkens een andere BV (onder wie ex-vaste compagnon Axel Daeseleire). Beginnen doet Sergio vanavond met collega Jeroen Meus, met wie hij de Kroatische keuken induikt.

Om 20.30 op VTM

‘Factcheckers’

Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken gaan in het derde seizoen van ‘Factcheckers’ onverminderd door met hun missie: checken wat er klopt van de vele berichten, beweringen en weetjes die we dagelijks over ons heen krijgen. In de eerste aflevering onderzoekt Jan onder meer hoe het met de kennis van de wegcode en met de rijvaardigheid van de Vlaming gesteld is.

Om 20.35 op Eén

‘De vuilste jobs van Vlaanderen’

Het realityprogramma met het sterkste geurtje aan keert vandaag terug met een nieuwe cast professionele cleaners én een bekend gezicht uit het eerste seizoen: Willy (62), die nog steeds met een kamerbrede glimlach smerige mobiele toiletten schoonmaakt. Lees hier ons interview met de superheld van de schoonmaak.

Om 21.35 op VTM 2

‘The Forever Prisoner’

Twintig jaar na de aanslagen op de WTC-torens zit Abu Zubaydah, een Saudi die in het voorjaar van 2002 door de Amerikanen gevangengenomen werd, nog altijd vast in Guantanamo Bay. Zowat elke marteltechniek werd door de CIA op hem uitgeprobeerd, waaronder minstens 83 gevallen van waterboarding. In deze donkere documentaire vertelt Oscarwinnaar Alex Gibney het onthutsende verhaal van de vermeende terrorist.

Nu te zien op Streamz en Play More Cinema

‘Hacked’

Hoe ver zou jij gaan om te voorkomen dat je diepste geheimen uitkomen? Dat is de vraag die in de nieuwe jeugdreeks ‘Hacked’ gesteld wordt. Daarin staan drie populaire scholieren centraal – Nilou, Malick en Adanne – die van een mysterieuze hacker uitdagende opdrachten krijgen in ruil voor hun privacy.

Nu te zien op Streamz

Kayvan Novak en Matt Berry in 'Toast of Tinseltown' Beeld BBC/Objective Fiction/Ben Meadows

‘Toast of Tinseltown’

Matt Berry is in het Engelse comedycircuit al jaren bekend van zijn rollen in ‘The IT Crowd’, ‘The Mighty Boosh’ en ‘What We Do in the Shadows’. Zijn populairste typetje is echter de mislukte acteur Steven Toast uit ‘Toast of London’, dat nu een vervolg krijgt waarin Toast zijn geluk gaat proeven in Hollywood. Onder meer Fred Armisen (‘Saturday Night Live’, ‘Portlandia’) en Rashida Jones (‘The Office’, ‘Parks and Recreation’) tekenen present in deze veelbelovende spin-offreeks.

Om 23.00 op BBC 2

