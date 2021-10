Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 5 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘OnlyFans: De naakte Vlaamse waarheid’

Hoewel er naar verluidt ook chef-koks, fitnesstrainers en muzikanten content plaatsen op OnlyFans, zijn het toch vooral amateurpornosterren die hun weg naar het controversiële medium gevonden hebben. Deze nieuwe documentairereeks volgt enkele Vlaamse OnlyFans-sterren, onder wie het duo Jolynn & Jason en pornoproducente Elise van Vlaanderen.

Nu te zien op Streamz

‘Kinderen van de migratie’

De massale arbeidsmigratie in de decennia na de Tweede Wereldoorlog is wellicht het grootste sociale experiment ooit in ons land. Hoe hebben wij dat experiment als samenleving aangepakt? Had het anders gekund? Op die vraag zoeken zes experts een antwoord in de laatste aflevering van ‘Kinderen van de migratie’.

Om 21.20 op Canvas

‘Afghanistan: The Wounded Land’

Van hippiehemel tot terreurhel: weinig landen ondergingen zo’n spectaculaire metamorfose als Afghanistan in de voorbije zestig jaar. Deze brandend actuele vierdelige Duitse docureeks gidst u vakkundig door Afghanistans gouden jaren 60, de Sovjet-bezetting, de burgeroorlog, het talibanregime, 9/11 en de nasleep daarvan.

Om 22.50 op Canvas

‘Dementia & Us’

Wat betekent het om te leven met dementie? Deze tweedelige BBC-documentaire volgt gedurende twee jaar het wedervaren van vier mensen met dementie. Gilly, Chris, Clover en Marion zijn tussen 45 en 91 jaar oud, lijden aan verschillende types van dementie en bevinden zich in verschillende stadia van de ziekte. Voor elk van hen geldt: hoe passen ze zich het beste aan aan de veranderingen in hun hersenen?

Om 22.00 op BBC 2

Anouk Matton en Dimitri Vegas in 'The Best of Dimitri Vegas & Like Mike' Beeld VTM

‘The Best of Dimitri Vegas & Like Mike’

Terwijl Dimitri Vegas naarstig timmert aan zijn nieuwe carrière als acteur – volgend jaar is hij te zien in ‘H4z4rd’, de nieuwe langspeler van Jonas Govaerts – schittert vrouwlief Anouk Matton in ‘Anouk Matton Privé’. Vanavond wordt het stel herenigd in de AB, waar Anouk iets volstrekt unieks doet met de Dimitri Vegas & Like Mike-hit ‘Higher Place’.

Om 20.35 op VTM

Meer kijktips? Check humo.be/gids