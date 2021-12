Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 7 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Op slot’

In deze nieuwe, maar door de actualiteit alweer bijna ingehaalde docureeks onderzoekt VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis in ons land aan de hand van getuigenissen van ondernemers en politici. In de eerste van drie afleveringen, getiteld ‘In lockdown naar een nieuwe regering’, komen o.a. Sophie Wilmès, Alexander De Croo, en Maggie De Block aan het woord.

Om 21.20 op Canvas

‘A Quiet Place’

Een typisch Amerikaans gezin probeert te overleven in een vergane wereld waar de minste decibels bloeddorstige monstruositeiten aantrekken (kijktip: vermijd luidruchtige snacks). Niemand is veilig in deze knappe horrorthriller van en met John Krasinski, u welbekend als Jim Halpert uit ‘The Office US’.

Om 22.45 op VTM 3

‘UEFA Champions League: PSG - Club Brugge’

Club Brugge staat vanavond voor een aartsmoeilijke opdracht: om derde te eindigen in hun poule en zo Europees te overwinteren, moet blauw-zwart tegen Messi-Mbappé-Neymar een beter resultaat behalen dan wat het Duitse RB Leipzig in eigen huis tegen Manchester City klaarspeelt.

Om 18.20 op VTM 2

‘Attack on Pearl Harbor: Minute by Minute’

7 december 1941, vandaag precies 80 jaar geleden, had een rustdag moeten zijn voor de soldaten van de Amerikaanse vloot die in de basis van Pearl Harbor lag, bij het eiland Oahu in Hawaï. Maar om vijf voor acht ‘s ochtends klonk het geronk van tientallen Japanse gevechtsvliegtuigen – 350 in totaal, die in twee golven kwamen – en begon de grootscheepse verrassingsaanval tegen de boten die voor anker lagen.

Om 21.00 op National Geographic

Sopraan Anna Netrebko in 'Macbeth' Beeld rv

‘Opera: Macbeth’

Corona of niet: vanavond wordt in Milaan het nieuwe seizoen van het wereldberoemde Teatro alla Scala, kortweg ‘la Scala’, op gang getrapt. Dat gebeurt dit jaar met een uitvoering van Giuseppe Verdi’s opera ‘Macbeth’. Tickets zijn al maanden op voorhand uitverkocht, maar dankzij de onvolprezen cultuurzender ARTE hoeft u geen seconde van het spektakel te missen.

Om 20.50 op ARTE

