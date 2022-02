Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 8 februari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Stukken van mensen’

Jan Verheyen zwaait de deur van de Verbeke Foundation open met onder zijn arm een fris en levendig werk van Keith Haring. Wie van de kunstdealers is bereid om Verheyens vraagprijs – 50.000 euro – voor het topstuk neer te tellen? Sofie Van de Velde misschien? Hoewel... ‘Ik hoef de kunst waar ik van hou niet koste wat het kost om mij heen te hebben.’

Om 21.30 op Play4

‘Sergio over de grens’

Sergio Herman en collega-foodie Wim Lybaert gaan vanavond in Nederland op zoek naar verrassende lekkernijen. Op de Waddeneilanden krijgen ze de kans om een illegaal product te nuttigen, in Rotterdam maken ze kennis met Nederlandse sojasaus, en in Amsterdam wagen ze zich aan een ‘foodmarathon’ van streetfood.

Om 20.35 op VTM

‘Eindeloos gepest’

Dat campagnes tegen pesten zoals STIP IT geen overbodige luxe zijn, bewijst deze docu over het Nederlandse meisje Maryana, dat al op jonge leeftijd op school werd gepest om haar uiterlijk en om het feit dat ze het niet breed had, en later ook om haar biseksualiteit. Eind 2020 stapte ze moegetergd uit het leven.

Om 20.25 op NPO 3

‘Fire with Fire’

Nee, een Wong Kar Wai is deze Amerikaanse thriller met Josh Duhamel, Bruce Willis en Vincent D’Onofrio niet, wél een ultragewelddadige exploitationflick die genoeg campy kwaliteiten (het monoloogje van Vinnie Jones!), bloederig geweld en rondfluitende blauwe bonen bevat om je toch een uurtje of zo op een basaal niveau geëntertaind te houden.

Om 20.35 op VTM 4

Ben Whishaw in 'This Is Going to Hurt' Beeld BBC

‘This Is Going to Hurt’

Vóór hij een gevierd auteur en scriptschrijver werd, werkte Adam Kay als jonge arts in een zwaar onderbemande kraamkliniek. Over die leerrijke maar ook slopende jaren schreef hij in 2017 de bestseller ‘This Is Going to Hurt’, die nu tot een zevendelige komische ziekenhuisserie herwerkt werd. In de hoofdrol: Ben Whishaw (sinds ‘Skyfall’ het James Bondpersonage Q).

Om 22.00 op BBC 1

