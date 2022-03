Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 8 maart)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Sisterhood’

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag zendt de Nederlandse omroep BNNVARA vanavond ‘Sisterhood’ uit, een documentaire waarin filmmaakster Sophie Dros (‘King of the Cruise’) vier levenslustige vrouwen aan het woord laat over wat het betekent om vandaag vrouw te zijn. Ongewenste dickpics, ongesteld zijn, heimelijke verlangens; geen enkel taboe wordt uit de weg gegaan.

Om 22.30 op NPO 2

‘The Green Planet’

Meer dan drie jaar werkte de BBC aan deze natuurdocumentairereeks over de geheime wereld van planten. ‘Boeieeeuhh’, horen we u al denken. Maar vergis u niet. Het productieteam, aangevuurd door de 95-jarige David Attenborough, maakt met behulp van timelapsefotografie, drones en bewegingsgestuurde robotica van elke aflevering een visueel meesterwerkje van hollywoodiaanse allure.

Om 21.20 op Canvas

‘Cinema Canvas’

Op zaterdag 12 maart, de slotdag van het Filmfestival Oostende, worden in het Casino Kursaal de Ensors uitgereikt, de belangrijkste Vlaamse film- en televisieprijzen. Naar aanleiding daarvan presenteert Michaël Pas deze week op Canvas de talkshow ‘Cinema Canvas’, vanuit kunstencentrum KAAP in Oostende. Eén van de gasten vanavond is Jeroen Perceval. Hij schreef en regisseerde met ‘Dealer’ een indrukwekkend filmdebuut dat met een recordaantal van veertien nominaties de te kloppen film is op het Ensorgala.

Om 22.20 op Canvas

‘Home’

De 17-jarige Kevin gaat na een verblijf in een gesloten instelling bij zijn oom en tante wonen en raakt in de ban van zijn neef Sammy en diens vriend John. Regisseur Fien Troch werpt een levensechte blik onder de hersenpan van enkele getroebleerde tieners en maakt gaandeweg haar meest vitale film.

Om 23.10 op Canvas

Toon Claes, Steven Claes en Tom Claes in 'Topdokters' Beeld SBS

‘Topdokters’

‘Het is misschien gek om te zeggen maar een mooie knie, daar kan ik lyrisch van worden.’ Het had een citaat van Hannibal Lecter kunnen zijn, of van onze nonkel Dirk op een zonnige lentedag, maar aan het woord is dokter Toon Claes, knie- en sportchirurg, en één van de negen artsen die in het negende seizoen van ‘Topdokters’ gevolgd worden.

Om 20.35 op Play4

‘Stereotypisch’

Heel wat jongeren krijgen door hun omgeving of door de media een label opgeplakt: als ze verslaafd zijn aan alcohol, bijvoorbeeld, of als ze dakloos zijn of hun vader in de gevangenis zit. ‘Stereotypisch’ laat enkele van die jongeren aan het woord.

Om 22.40 op NPO 3

Meer kijktips? Check humo.be/gids