Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 9 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Grond’

Van het ingenieuze scenario, over de perfect gedoseerde slapstick, tot de flitsende montage: werkelijk alles aan ‘Grond’ ádemt klasse. In de aflevering van vanavond zakt de moed begrafenisondernemer Smile (Yassine Ouaich) bijna in de schoenen, maar dan krijgt hij plots een belangrijke klant. Dit kan wel eens de gedroomde promostunt zijn voor Assurances Omar.

Om 20.35 op Play4

‘Het huis’

‘Als de liefde van je leven, de moeder van je kinderen, bij je weggaat, word je lamgelegd door het verdriet’, vertelt de Nederlandse zanger Marco Borsato vanavond in ‘Het huis’, verwijzend naar de breuk met zijn vrouw Leontine. Marco’s verrassingsgast is zijn excentrieke moeder Mary de Graaf, bij wie Marco het voorbije jaar weer introk om tot rust te komen.

Om 20.40 op Eén

‘Het leven in kleur’

Het volstaat niet om zelf niet racistisch te zijn, je moet actief antiracistisch zijn. Dat werd de voorbije weken duidelijk in de pakkende, confronterende documentairereeks ‘Het leven in kleur’. In de laatste aflevering luistert Karine Claassen naar verhalen over sluimerracisme en micro-agressies. Vaak is racisme heel subtiel, bijna onzichtbaar, zelfs zonder slechte intenties, maar daarom niet minder schadelijk.

Om 21.20 op Canvas

‘Winteruur’

Katrin Lohmann (41) is behalve psychotherapeute ook een gevierd actrice die onder meer te zien was in ‘Callboys’ en ‘Beau Séjour’. Afgelopen zomer gaf ze in onze rubriek ‘Tussen hemel & hel’ toe ‘een hater’ te zijn. Vanavond leest ze volledig zen haar favoriete tekst voor in de sofa bij Wim Helsen en Swami Bami.

Om 22.45 op Canvas

Lee Sun-kyun in 'Dr. Brain' Beeld AppleTv+

‘Dr. Brain’

De Korea-boom blijft knallen: na ‘Squid Game’ op Netflix en BTS in de Ultratop komt Apple TV+ met de zesdelige Koreaanse thriller ‘Dr. Brain’, die de lancering van de streamingdienst in Zuid-Korea kracht moet bijzetten. Acteur Lee Sun-kyun (de patriarch uit ‘Parasite’) speelt een briljante neurochirurg die gedachten kan lezen door zijn brein met dat van een ander te synchroniseren.

Nu te zien op Apple TV+

