Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 10 februari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Zijn daar geen beelden van?

In dit nieuwe sketchprogramma gaat een Vlaamse topcast aan de haal met absurde, écht verschenen krantenkoppen zoals ‘Man klaagt ouders aan omdat die zijn pornocollectie bij het huisvuil zetten’ en ‘Dieven stelen met water gevulde jacuzzi uit tuin in Diepenbeek’. Acteur Warre Borgmans: ‘Als je een kop als ‘Paus zit vast in lift’ leest, wil je toch meteen de beelden zien?’

Om 21.30 op Play4

‘Oranje: hoe een klein dorp groot kan zijn’

De 150 inwoners van het lieflijke dorpje Oranje in Drenthe keken nogal raar op toen in 2014, zonder voorgaand overleg, 1.400 asielzoekers in hun gemeenschap ‘gedropt’ werden. Hun initiële scepsis en verbolgenheid jegens de beleidsmakers in Den Haag maakten plaats voor een gastvrije houding en een constructieve samenwerking met de nieuwkomers.

Om 23.20 op NPO 2

‘#weetikveel’

Kobe Ilsen gaat op zoek naar AI of artificiële intelligentie in het straatbeeld. Dat er slimme verkeerslichten bestaan wisten we al, maar wat doen die precies? We ontdekken of Billie, Siri en Kate respectievelijk van bol.com, Apple en KBC echt bestaan.

Om 21.30 op Eén

‘Basketbal: Puerto Rico - België’

De Belgian Cats beginnen vanavond aan hun kwalificatiecampagne voor het WK Basketbal in Australië later dit jaar. De eerste tegenstander in het drieluik is Puerto Rico. Overmorgen wacht al meteen de Verenigde Staten, zondag Rusland. U hoeft geen seconde van de wedstrijden te missen: Sporza zendt de drie wedstrijden integraal uit. Geen Eddy Demarez in de commentaarstoel, wel Kris Meertens.

Om 22.00 op Canvas

‘Mary Beard’s Forbidden Art’

Vorige week wierp Engelands bekendste classica haar licht op enkele kunstwerken die vanwege hun expliciete of ronduit weerzinwekkende karakter van het argeloze publiek afgeschermd worden, vanavond legt Dame Beard de complexe relatie tussen politiek en kunst bloot. Aan bod komen o.a. de door de nazi’s verboden etsen van Otto Dix, de werken van gay activist Derek Jarman, en het tijdens de protesten na de dood van George Floyd neergehaalde standbeeld van Edward Colston.

Om 22.00 op BBC 2

Daisy Ridley in 'Star Wars: The Force Awakens' Beeld © 2015 Lucasfilm

‘Star Wars: the Force Awakens’

Tien jaar na de prequeltrilogie blies J.J. Abrams de ‘Star Wars’-franchise nieuw leven in met deze knetterende, nostalgische herlancering waarin de oude cast de fakkel mocht doorgeven aan een nieuwe generatie. ‘Aan alles wat je in ‘The Force Awakens’ te zien en te horen krijgt voel je dat J.J. de ‘Star Wars’-mythologie op precies de juiste manier aanvoelt; dat jouw liefde voor de Millennium Falcon ook de zijne is.’

Om 20.35 op VTM 3

Meer kijktips? Check humo.be/gids