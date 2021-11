Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 11 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘They Shall Not Grow Old’

‘An utterly breathtaking journey into the trenches’, schreef The Guardian over Peter Jacksons weergaloze WOI-documentaire. De regisseur van ‘The Lord of the Rings’ combineert ingekleurde archiefbeelden met geluidsopnames van soldaten uit de loopgraven. De wreedheden, de zinloze slachtpartijen, de ontberingen, maar ook de camaraderie en de practical jokes: het passeert allemaal de revue.

Om 20.10 op Canvas

‘Ze zeggen dat’

Luttele dagen na de protestbetoging tegen de ‘verkrachtingscultuur’ in het Gentse uitgaansleven wijdt VTM vanavond een aflevering van ‘Ze zeggen dat’ over het groeiende onveiligheidsgevoel bij jonge vrouwen. Hoe vaak worden vrouwen geïntimideerd? Dina Tersago, Gloria Monserez en honderd andere vrouwen doen de test.

Om 20.35 op VTM

‘De ideale wereld’

Aan tafel bij Jan Jaap van der Wal vanavond: Paul De Grauwe, professor aan de London School of Economics and Political Science én tevens de nachtmerrie van elke volbloed neoliberaal. In De Grauwes ideale wereld moeten Elon Musk en Jeff Bezos meer belastingen betalen, mogen overheden in het rood gaan om te investeren en worden alle drugs gelegaliseerd.

Om 21.45 op Canvas

‘The Painter and the Thief’

Opmerkelijk verhaal uit Tsjechië: nadat één van haar werken door een drugsverslaafde werd gestolen, besluit kunstenares Barbora Kysilkova de dief op te zoeken en hem, bij wijze van compensatie, te vragen om te poseren voor een nieuw werk. Het moment waarop de man, Bertil, bij het aanschouwen van het portret als een kind in tranen uitbarst, is ‘één van de ontroerendste taferelen die we ooit hebben gezien’.

Om 22.50 op NPO 2

Isabella Gomez in 'Head of the Class' Beeld TMDb

‘Head of the Class’

De omgekeerde wereld: in de sitcom ‘Head of the Class’ hunkeren de middelbare scholieren naar examens en debatten, en is het de nieuwbakken lerares die hen van het echte leven laat proeven. Het format scoorde in de jaren 80 in de VS en krijgt nu van HBO een hedendaagse remake, met Isabella Gomez uit Netflix-sitcom ‘One Day at a Time’ in de hoofdrol.

Nu te zien op Streamz

