Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 13 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Damon Albarn: A Modern British Tale’

Blur, Gorillaz, The Good, the Bad & the Queen: weinig artiesten zijn de voorbije dertig jaar zo vaak van muzikale gedaante verwisseld als Damon Albarn. Zijn laatste wapenfeit, de in IJsland opgenomen soloplaat ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’, werd door Onze Man nog ‘Albarns Brian Eno-moment’ genoemd. Deze ARTE-documentaire verweeft Albarns kronkelende carrièrepad met de maatschappelijke turbulenties in Groot-Brittannië vanaf de jaren 90.

Om 23.15 op Canvas

‘De ideale wereld’

In mei van dit jaar zegt Jan Jaap van der Wal ‘De ideale wereld’ definitief vaarwel. De Nederlandse komiek wil na vier jaar als DIW-host ‘op een hoogtepunt stoppen, wanneer ik er nog plezier aan beleef’. Een opvolger is nog niet bekend, al zijn er volop gesprekken gaande, zo vertelde Van der Wal gisteren in ‘De afspraak’. Vanavond ontvangt hij bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans in de studio.

Om 22.20 op Canvas

Stefaan Degand in 'Een echte job' Beeld VTM

‘Een echte job’

Ook in het tweede seizoen van ‘Een echte job’ draaien vijf bekende Vlamingen enkele dagen en nachten mee in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Naast Nora Gharib, Jonas Van Geel, Frances Lefebure en Joris van Rossem (Metejoor) hijst ook Stefaan Degand zich in een witte zorgjas. ‘Ik heb de sfeer er aldoor proberen in te houden met uitroepen als: ‘Er gaat hier niemand dood tijdens mijn shift, hè?’’

Om 20.35 op VTM

‘#weetikveel'

Kobe Ilsen gaat in het tweede seizoen van ‘#weetikveel’ weer op zoek naar verrassende weetjes over uiteenlopende onderwerpen. In de eerste aflevering neemt hij plaats achter de stuurtafel van een trein. Samen met burgemeesters Bart Tommelein en Bart De Wever duikt hij vervolgens in de rijke Belgische treingeschiedenis.

Om 21.30 op Eén

‘The Journalist’

De synopsis van deze tiendelige Japanse dramaserie leest als een moderne versie van de Watergatefilm ‘All the President’s Men’: een vastberaden journaliste (Ryôko Yonekura uit ‘Doctor X’) brengt via informanten en dossierwerk een politiek schandaal aan het licht. Ze is gemodelleerd naar Isoko Mochizuki, die de controversiële Japanse oud-premier Shinzo Abe jarenlang het vuur aan de schenen heeft gelegd.

Nu te zien op Netflix

Meer kijktips? Check humo.be/gids