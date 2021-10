Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 14 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Classic Albums: The Who Sell Out’

In het bepaald niet magere muziekjaar 1967 bracht The Who met ‘The Who Sell Out’ misschien wel de meest innovatieve conceptplaat aller tijden uit. Gedragen door de single ‘I Can See for Miles’ steekt de plaat op grandioze wijze de draak met de – toen al – dolgedraaide consumptiemaatschappij en neemt ze het resoluut op voor de disruptieve piratenzenders. Om het met de woorden van één van de interviewees in deze gloednieuwe ‘Classic Albums’-aflevering te zeggen: ‘Ze zouden het hele album verplicht op scholen moeten onderwijzen.’

Om 22.55 op Canvas

‘Bad Sport’

Dat het er achter de schermen van de sportwereld niet altijd even fair aan toegaat, werd nog maar eens pijnlijk duidelijk in de recente RTBF-reportage over de corruptie in het Belgisch voetbal. Ook Netflix richt de camera op de donkere kant van de sportwereld met deze nieuwe reeks over zes spraakmakende sportschandalen, waaronder het Italiaanse omkoopschandaal Calciopoli uit 2006, met Juventus in de hoofdrol.

Nu te zien op Netflix

‘De Kennedy’s, een Amerikaanse dynastie’

Het verhaal van de Kennedy’s leest als een shakespeareaanse tragedie vol tomeloze politieke ambities, luxe en glamour, dominante ouders en eigenzinnige kinderen, huwelijksproblemen, schandalen, triomfen en catastrofes. Voer dus voor een doorwrochte documentairereeks, et voilà.

Om 23.35 op NPO 2

‘Ze zeggen dat: seizoen 2'

Ook in het tweede seizoen van ‘Ze zeggen dat’ gaan Dina Tersago en Andy Peleman na hoeveel waarheid er schuilt in volkse beweringen, urban legends of in de praatjes van de eerste de beste windbuil in de straat. In de eerste aflevering buigen ze zich onder meer over de stelling dat je zieker wordt van ziekenhuiseten, en dat een kusje de pijn verzacht.

Om 20.35 op VTM

Philippe Geubels en Rani Rosius in 'Is er een dokter in de zaal?' Beeld VRT

‘Is er een dokter in de zaal?’

In de voorlaatste aflevering van Philippe Geubels’ humoristische panelshow over medische ditjes en datjes nemen Erik Van Looy en Soe Nsuki het op tegen Kawtar Ehlalouch en Jonas Geirnaert. Nieuw dit seizoen is dat Geubels elke week een sportieve uitdaging aangaat met een Vlaamse topsporter. Vanavond is dat spurtbom Rani Rosius.

Om 20.35 op Eén

