Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 16 december)

‘Belpop: The Clement Peerens Explosition’

Tenzij u de afgelopen weken onder een steen leefde – daar heeft elke serieuze mens al eens behoefte aan – dan hebt u ongetwijfeld vernomen dat The Clement Peerens Explosition er volgend jaar definitief een punt achter zet. Het nieuws joeg een kleine schokgolf door het land. Tickets voor de tien (!) afscheidsconcerten in De Roma vlogen in geen tijd de deur uit. Om het leed rond het einde van de beste Belgische rockgroep aller tijden enigszins te verzachten, zendt Canvas vanavond nog eens de geniale ‘Belpop’-aflevering uit 2011 over CPeX uit.

Om 21.20 op Canvas

‘Rodman - For Better or Worse’

Dennis Rodman was zonder twijfel één van de grootste talenten én één van de beruchtste enfants terribles uit de geschiedenis van het basketbal. Onder meer Michael Jordan haalt in deze onderhoudende ESPN-documentaire enkele anekdotes over zijn losbandige ex-ploegmaat boven, ex-geliefde Madonna dan weer jammer genoeg niet. Lees hier ook een interview met de knettergekke ‘Dennis the Menace’.

Om 23.05 op Canvas

‘Liever kroes’

De Kaapverdisch-Nederlandse vlogster Nelly dos Reis wilde op haar 6de niets liever dan lang, blond haar. Ze herkende zichzelf niet in haar poppen, barbies of haar favoriete sterren op tv. Op haar 10de begon haar moeder met het ontkroezen van Nelly’s haar. Nu, 25 jaar later, onderzoekt ze waar de afkeer van haar kroeshaar vandaan komt.

Om 21.50 op NPO 3

‘De slimste mens ter wereld’

De eerste échte grote klepper treedt vanavond aan in de beslissende fase van ‘De slimste mens ter wereld’: Arjen Lubach. De messcherpe host van ‘Zondag met Lubach’, succesvolle auteur, onvermoeibare criticus van politiek en maatschappij, zelfgekroonde Farao der Nederlanden en soms ook gewoon dj op studentenfuiven neemt het vanavond op tegen intensivist Geert Meyfroidt en viroloog Steven Van Gucht. Herlees hier hun dubbelinterview.

Om 21.40 op Play4

‘Empire of the Sun’

Een jonge Christian Bale speelt in dit schromelijk onderschatte drama van Steven Spielberg een Britse schooljongen in Shanghai, die na de invasie van de Japanners gescheiden raakt van zijn ouders. De beschuldigingen van mooifilmerij kloppen deels (check die zonsondergangen!), maar Bales transformatie naar shellshocked traumaslachtoffer is oprecht ontroerend.

Om 0.25 op BBC 2

Sergio Quisquater en Sam Gooris in 'Snackmasters kerst' Beeld VTM

‘Snackmasters kerst’

Vanavond betreden geen chefs maar wel de bekende duo’s Sieg De Doncker en Maureen Vanherberghen en Sergio Quisquater en Sam Gooris de arena van ‘Snackmasters’. De twee koppels moeten in deze eerste van drie kerstspecials de zalmhapjes van Mora – u weet wel, van Cora van Mora (die ook haar opwachting maakt) – zo goed mogelijk proberen na te maken.

Om 20.40 op VTM

