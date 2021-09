Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 16 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Billions’

Al vijf seizoenen lang mag Damian Lewis zich in de veelgeprezen dramaserie ‘Billions’ uitleven als de gewiekste, stinkend rijke hedgefondsmanager Bobby Axelrod, die op de hielen gezeten wordt door openbaar aanklager Chuck Rhoades (een geweldige Paul Giamatti). Perfect gemaakte tv-popcorn, met een kat-en-muisspel dat je op het puntje van je stoel houdt.

Nu te zien op Streamz

‘De ideale wereld’

Ook Zuid-Amerika maakte onlangs kennis met de zelden teleurstellende satire van ‘De ideale wereld’: de geweldige sketch over de terugkeer naar kantoor na corona schopte het – mét Spaanse ondertitels – tot druk bekeken filmpje op een Zuid-Amerikaanse website, een prestatie waar Jan Jaap van der Wals gast van vanavond – Dana Winner – wellicht alleen maar van kan dromen.

Om 23.00 op Canvas

‘De tijd van ons leven’

Het einde van Elodies en Otto-Jans loodzware trainingsschema is stilaan in zicht, en ze storten zich op de marginal gains: hoe pers je de laatste seconde tijdswinst uit materiaal en lijf? Ze laten zich met het oog op het WK tijdrijden van zondag 19 september stroomlijnen in de windtunnel en slapen in een hoogtetent. En hoe zat dat ook alweer met seks voor de wedstrijd?

Om 21.30 op Eén

‘Voetbal: UEFA Europa League’

Vanaf dit seizoen geen Champions League-wedstrijden meer op Play4 – die worden allemaal door VTM 2 uitgezonden – wél verdeelt de zender samen met Canvas vanaf nu de Europa League-wedstrijden. Vanavond komen daarin twee Belgische ploegen in actie: KRC Genk en Antwerp.

Rapid Wien - KRC Genk: om 18.20 op Play4

Olympiakos Piraeus - Antwerp: om 20.35 op Canvas

Goldie Hawn, Meryl Streep en Bruce Willis in 'Death Becomes Her' Beeld TMDb

‘Death Becomes Her’

Gitzwarte satire van Robert Zemeckis over Amerika’s obsessie met de eeuwige jeugd, waarin Meryl Streep en Goldie Hawn een wonderdrankje innemen dat hen onsterfelijk maakt – zelfs al schieten ze een gapend gat in elkaars buik. De Oscarwinnende effecten waren grensverleggend voor hun tijd. Isabella Rossellini heeft een fenomenale bijrol als moderne heks.

Om 20.35 op VTM 4

