Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 18 november)

‘Tina’

Wie Tina Turner zegt, denkt spontaan aan de wereldhits ‘What’s Love Got to Do with It’ en ‘Simply the Best’, maar minder bekend zijn haar verhalen over mishandeling door haar echtgenoot Ike, haar cocaïneverslaving en haar zelfmoordpoging. Deze documentaire schenkt ons een intieme en onthullende blik in het leven van de Queen of Rock ‘n’ Roll aan de hand van nooit eerder vertoond beeldmateriaal en wellicht het laatste interview van Tina zelf.

Om 21.20 op Canvas

‘De rechtbank’

Play4 zendt vanavond het derde en laatste deel uit van het assisenproces waarin de 47-jarige Alinda Van der Cruyssen terechtstaat voor de in 1991 gepleegde moord op haar bejaarde achteroom en -tante. We durven zonder te overdrijven stellen dat het hier om de sterkste drie afleveringen van de voorbije elf seizoenen van ‘De rechtbank’ gaat. Lees hier ons interview met één van de makers.

Om 20.35 op Play4

‘Intelligence’

Vergeet Daniel Craig: David Schwimmer is de nieuwe James Bond. In de sitcom ‘Intelligence’ speelt hij een arrogante Amerikaanse spion die de Britse inlichtingendienst GCHQ vervoegt. ‘Ja, ik ben weer de boksbal’, geeft de acteur die Ross Geller speelt in ‘Friends’ toe in dit interview.

Nu te zien op Streamz

‘Saar in het bos’

Saartje Vandendriessche zit er in de voorlaatste aflevering van deze verrassend onderhoudende en leerrijke survivalreeks helemaal door. Mike probeert de ‘Bear Grylls van Vlaanderen’ op te beuren door te zoeken naar energierijke planten. Lees hier ons interview met de twee dappere bushcrafters.

Om 20.35 op Eén

Archie Yates in 'Home Sweet Home Alone' Beeld Disney+

‘Home Sweet Home Alone’

Een 10-jarige jongen wordt per ongeluk alleen thuisgelaten terwijl de rest van het gezin op het vliegtuig zit. Déjà vu? ‘Home Sweet Home Alone’, de zesde film uit de kerstreeks rond vergeetachtige ouders, komische boeven en lichtjes sadistische kids, kopieert dan ook grotendeels de film waarmee alles in 1990 begon. De inmiddels 41-jarige Macaulay Culkin viel niet te strikken voor een gastrol, alleen Devin Ratray aka grote broer Buzz McCallister maakt opnieuw zijn opwachting, deze keer als politieagent.

Nu te zien op Disney+

