Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 2 december)

‘James de musical’

Maar liefst 1.200.000 kijkers stemden vorige week af op de eerste aflevering van ‘James de musical’, een bombastische emo-show waarin James Cooke elke week een nieuwe BV fêteert. Vanavond is het de beurt aan stijlgoeroe en televisiepersoonlijkheid Jani Kazaltzis. De vraag is niet óf hij het droog houdt, maar hoe láng?

Om 20.35 op Play4

‘1 jaar gratis’

Vanavond start op Eén een kersvers seizoen van ‘1 jaar gratis’ met Thomas Vanderveken. De quiz start naar goede gewoonte met zestien kandidaten waarvan er elke aflevering iemand naar huis moet, tot er één winnaar overblijft. Die krijgt het netto­jaarloon van de meest verdienende deelnemer.

Om 20.40 op Eén

‘The Psychedelic Drug Trial: A Cure for Depression?’

In 2020 onderzochten artsen van het Imperial College in Londen bij 59 depressieve patiënten of psychedelische drugs soelaas konden bieden. Ze vergeleken de effecten van psilocybine, het actieve bestanddeel van hallucinogene paddenstoelen, en die van een antidepressivum. Een ploeg van de BBC volgde gedurende zes maanden alles op de voet.

Om 21.20 op Canvas

‘Classic Albums: Suede - Coming Up’

Net wanneer de Britse muziekmagazines meer en meer op Oasis- en Blur-fanblaadjes begonnen te lijken, bracht Suede in 1996 de onbeschaamd poppy maar verrassend fris klinkende plaat ‘Coming Up’ uit, goed voor een Mercury Prize-nominatie en wereldwijde bekendheid. 25 jaar later blikken de muzikanten – u herkent zanger Brett Anderson aan zijn strakke Goldman Sachs-outfit – terug op de opnames van hun doorbraakalbum.

Om 23.05 op Canvas

Ruth Negga in 'Passing' Beeld TMDb

‘Passing’

Het prachtige, op de roman van Nella Larsen gebaseerde regiedebuut van actrice Rebecca Hall dompelt u onder in de verwrongen gevoelswereld van Clare (Ruth Negga), een Afro-Amerikaanse vrouw die veinst dat ze blank is. ‘Passing’ bevat genoeg hete hangijzers om van een gloeiend raciaal drama te kunnen spreken, maar ook Halls hypnotiserende regiestijl maakt indruk. Wie had dát kunnen denken van de actrice die onlangs nog in ‘Godzilla vs. Kong’ oog in oog stond met een prehistorisch monster!

Nu te zien op Netflix

