Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 20 januari)

‘#weetikveel’

Kobe Ilsen verdiept zich in de grootste en populairste rage van dit moment: padel. Samen met goede vriend Aster Nzeyimana ontdekt hij het spel – of is het een sport? – tijdens een wedstrijdje tegen Sabine Appelmans en Elke Clijsters.

Om 21.30 op Eén

‘BOOS’

Nederland is sinds zaterdag in de ban van een schandaal rond seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van ‘The Voice of Holland’. De allesonthullende uitzending van het onlineprogramma ‘BOOS’ – dat de kat de bel aanbond – is vandaag te zien op de website van BNNVARA en op YouTube. Maar wat is ‘BOOS’ eigenlijk? En wie is Tim Hofman, de geëngageerde en vaak gecontesteerde presentator die bij één aflevering zelfs een gebroken kaak opliep?

Om 16.00 op YouTube

‘Phil Lynott: Songs for While I’m Away’

Phil Lynott groeide als zwarte jongen op in het Dublin van de jaren 50 en werd als frontman van Thin Lizzy wereldberoemd. In 1986 stierf hij aan zijn heroïneverslaving. Aan de hand van zijn eigen woorden en zijn iconische muziek leren we Lynott in deze docu kennen als vader, echtgenoot, vriend, zoon, rockster, dichter en dromer.

Om 23.20 op Canvas

‘Children of the Enemy’

Niet alleen bij ons zorgt de vraag wat er moet gebeuren met de weduwen of kinderen van IS-strijders voor verhitte discussies, ook elders in Europa is het een lastig dossier. De documentaire ‘Children of the Enemy’ volgt Patricio Galvez, een Zweedse onderdaan met Chileense roots, in zijn niet-aflatende strijd om zijn kleinkinderen te bevrijden en terug thuis te krijgen.

Om 23.15 op NPO 2

‘Keuringsdienst van waarde’

Verslaggevers Teun van de Keuken, Sofie van den Enk, Daan Nieber, Ersin Kiris, Marijn Frank en Maarten Remmers buigen zich in dit kersverse seizoen van het consumentenmagazine opnieuw over prangende vragen rond food en non-food. In de eerste aflevering onderzoeken ze de jongste trend om producten – van bakjes vleessalade tot kipfilet en krieltjes – het etiket ‘bourgondisch’ te geven.

Om 20.25 op NPO 3

Christopher Lloyd en Michael J. Fox in 'Back to the Future Part III' Beeld rv

‘Back to the Future Part III’

Sluitstuk van de tijdreistrilogie, waarin Marty (Michael J. Fox) en Doc (Christopher Lloyd) terugreizen naar 1885 en het uiteraard aan de stok krijgen met een voorvader van hun aartsvijand Biff. De westernsetting en rustige toon zorgen voor een fris, geestig laatste hoofdstuk.

Om 20.35 op VTM 2

